Vláda jmenovala Rážovou hlavní hygieničkou. ‚Zkušenost s koronavirem je pro stát klíčová,‘ uvedla

Vláda jmenovala Jarmilu Rážovou hlavní hygieničkou České republiky, uvedl tiskový odbor kabinetu. Dosud byla Rážová funkcí hlavního hygienika, který je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví, pověřena po březnovém odvolání Evy Gottvaldové. Výběrová komise doporučila Rážovou ze tří uchazečů. Předtím působila jako ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Praha 19:07 22. června 2020

Vláda odvolala Gottvaldovou 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav kvůli šíření nového typu koronaviru. Podle kabinetu hlavní hygienička svou práci nezvládla. Vedením sekce ministerstva byla pověřena Rážová. Výběrové řízení bylo vypsáno 1. května, vedle Rážové se přihlásila také ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

Podle materiálů pro jednání vlády měla být hlavní hygienička jmenována k 1. červenci, kabinet tak ale nakonec učinil s platností od 22. června. Na tiskové konferenci to uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Za prioritu považuji samozřejmě udržet současnou epidemii pod kontrolou, nicméně po zkušenosti s koronavirem vnímám jako klíčové přípravu státu na řešení jakýchkoliv podobných epidemiologických situací. Koronavirus nám ukázal, že pandemie takového rozsahu není minulost, ale můžeme jí čelit i v dnešní době. Orgány ochrany veřejného zdraví musí být akceschopné a umět na tyto výzvy rychle reagovat. Zaměřím se proto určitě na personální a technologické posílení krajských hygienických stanic,“ uvedla v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví Rážová.

Lokální ohniska

Osmapadesátiletá Rážová působila na ministerstvu zdravotnictví už v letech 2003 až 2007 jako vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví. Mezi lety 2012 až 2016 pracovala jako zástupkyně hlavního hygienika Vladimíra Valenty. Působila také na pražské a středočeské krajské hygienické stanici nebo ve Státním zdravotním ústavu.

Hygienici jsou v době epidemie nového typu koronaviru zásadní složkou správy. Krajské hygieny mají na starosti místní opatření, rozhodli například na začátku epidemie o uzavření obcí na Litovelsku nebo v současné době o zpřísněných podmínkách na Karvinsku. Jejich pracovníci vedou s nakaženými rozhovory a v takzvaném epidemiologickém šetření pak dohledávají jejich kontakty a případné místo nákazy.

Pod hlavního hygienika na ministerstvo zdravotnictví také od 25. května přešel projekt takzvané chytré karantény, který má v první fázi na starosti řízení kapacit odběrových míst, laboratoří a vyhledání kontaktů nakažených. Ve druhé fázi se zapojí aplikace eRouška nebo data o sdílení polohy z aplikace Mapy.cz.

„Paní doktorka Rážová se agendy náležející hlavnímu hygienikovi ČR ujala v době největšího nárůstu počtu nakažených. Díky jejím znalostem v epidemiologii a zkušenostem na pozici krajského hygienika je od té doby důležitým členem týmu, který epidemii řeší. Je tedy již na co navázat, v tom vidím velkou výhodu. Jejím hlavním úkolem je nyní udržet pod kontrolou lokální ohniska koronavirové nákazy, rozvoj chytré karantény a její implementace do standardních procesů. Měla by se také zaměřit na posílení a rozvoj hygienických stanic a jejich role v ochraně veřejného zdraví,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).