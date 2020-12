Rážová o uvolnění: Kdybychom zmírnili opatření regionálně, lidé by se mezi kraji příliš přelévali

Obchody, restaurace i služby mohou od čtvrtka znovu otevřít. Umožňuje to přechod Česka v systému PES do třetího stupně, který zmírňuje opatření proti koronaviru. Regionálně je však situace odlišná, skóre některých krajů stále zůstává ve čtvrtém stupni. Jak Radiožurnálu vysvětlila hlavní hygienička Jarmila Rážová, ministerstvo zdravotnictví nepřemýšlí, že by rozvolňovalo na základě regionálních skóre, obává se totiž mobility obyvatel mezi kraji. Praha 9:26 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že epidemie nebrzdí tak, jak by si expertní tým ministerstva přál | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Epidemická situace v krajích se hodně liší - zatímco v Praze je protiepidemické skóre 42, v Olomouckém kraji se drží na 74. Je správné rozvolňovat všude stejně? Řešíte na ministerstvu zdravotnictví, jestli by ke změnám docházelo podle regionů?

Neřešíme. Rozvolňování se řídí číslem, které je nad celou republikou, protože by mohlo dojít k tomu, že by se lidé přelévali do oblastí, kde by byla uvolněnější pravidla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česko přechází do třetího stupně systému PES. Poslechněte si celý rozhovor s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je uvolnění příliš rychlé a rozsáhlé. Vy osobně jste ho ministrovi takto doporučovala? Ještě minulý týden jste totiž hejtmanům říkala, že pokud se situace v krajích nezlepší, tak přechod na třetí stupeň nedoporučíte. A situace se skutečně příliš nezlepšila.

Epidemie brzdí a pan ministr odsouhlasil třetí stupeň na základě sedmidenních dat a dalších výhledů modelu. Na tabulce jsem se sama podílela a tak, jak jsme ji napsali, platí.

Proč tedy ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) říkal, že má z úterních čísel obavy?

To se musíte zeptat pana premiéra. Já to vnímám tak, že epidemie brzdí menší rychlostí, než bychom si přáli.

Nemá tedy prezident České lékařské komory částečně pravdu?

Myslím si, že opravdu brzdíme a důležité je, že nejsou přesyceny nemocnice. Počty nakažených, kteří jsou hospitalizováni nebo leží na jednotkách intenzivní péče, mají sestupný trend.

Názory odborníků

Odborníci, jako například Marián Hajdúch nebo Jan Konvalinka, kritizují, že se v Česku málo testuje. Proč se tedy neprovádí více testů, když tu kapacity jsou? Můžeme dělat kolem 50 000 testů denně, ale držíme se na hranici 20 000.

Je to trochu více než 20 000. Důvodem je, že jsou testovaní ti, kteří jsou indikováni praktickými lékaři nebo krajskou hygienickou stanicí, pokud se v daném regionu vyskytne ohnisko nákazy. Tím, že indikace od lékařů jsou jen lidé s příznaky a jejich kontakty, je počet testováných nižší. Od pátku ale začíná dobrovolné hromadné testování učitelů a od 18. prosince se zvýší počty testů díky tomu, že začne také hromadné testování občanů.

Když už jsem zmínil Mariána Hajdúcha - ovlivní jeho ukončení spolupráce s ministerstvem práci expertního týmu? Jaký je to pro lidi vzkaz, když odborník odchází se slovy, že ministerstvo nenaslouchá názorům odborníků?

Pan docent Hajdúch s námi pracuje nadále - právě jsem odešla z videohovoru, kterých se účastní pravidelně. Přestože odešel z vedení skupiny, i nadále s námi bude spolupracovat.

Ale co řekl není příliš lichotivé pro vládu i expertní tým ministerstva zdravotnictví.

Nechci to příliš komentovat. Ministerstvo podle mě názorům odorníků naslouchá. Názory se tříbí, ale rozhoduje ministerstvo.

Projevil se nějak na epidemické situaci návrat prvňáků s druháků k prezenční výuce ve školách?

Je to dva týdny od jejich návratu do lavic. Situaci sledujeme. Vzhledem k inkubační době, která je u koronaviru čtrnáct dní, by se to mělo začít projevovat až teď. Hlášena jsou asi tři malá ohniska o přibližně šesti lidech. Situace vypadá dobře.