Hlavní hygienička Rážová: Tvrdý lockdown tady skoro máme. Problém je, jestli ho dodržujeme

Epidemická situace v Česku se nelepší, počet lidí nakažených koronavirem roste. Volná lůžka v nemocnicích ubývají, podle epidemiologů za tím stojí i takzvaná britská mutace koronaviru. I proto se vláda rozhodla zavést ve frekventovaných místech povinné respirátory nebo ústenky. „Pokud je mají lidé k dispozici, mohou a měli by je nosit už dnes," řekla ve vysílání Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová. Rozhovor Praha 11:56 23. února 2021

Od půlnoci ze středy na čtvrtek budou muset všichni v Česku povinně nosit respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95, nanoroušky nebo dvě zdravotnické roušky. Původně mělo nařízení platit od úterý. Proč se to posunulo?

Vláda v pondělí skončila poměrně pozdě a kvůli tomu se na toto opatření dal určitý čas, aby se lidé mohli těmi prostředky vybavit.

O tom odložení se tedy rozhodlo až během pondělí?

Na jednání vlády.

Nebojíte se, že to odsunutí epidemii ještě zhorší?

Těžko říci. Hlavní a důležité je, aby lidé opravdu od čtvrtka... Nebo takto - od čtvrtka musí, ale pokud mají respirátory k dispozici, tak je mohou nosit už dnes a měli by. Také chodím v respirátoru a i v okolí vidím plno lidí, kteří je nosí a chodí v rouškách. Vřele to doporučuji a od čtvrtka platí nařízení vlády.

A je těch respirátorů dostatek?

Na trhu jich je dostatek. A zároveň vláda organizuje dostupnost pro sociálně slabé skupiny, tak aby je měly k dispozici, a to z vládních zásob.

Není tedy problém zajít si do lékárny nebo obchodu a pořídit si respirátor FFP2?

Osobně si myslím, že ano. Věřím, že většina z nás je i předzásobena, právě proto, že se to komunikovalo docela dlouho dopředu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že od března už bude jako dostatečná ochrana dýchacích cest brána minimálně ústenka. Znamená to, že látkové roušky už úplně končí?

V této chvíli, kdy je epidemiologická situace velmi vážná a začíná převažovat nebo se velmi šíří ta britská mutace, která má vyšší infekčnost, tak je ta ochrana vhodná. Jakmile by se situace vylepšila, tak se můžeme vrátit k látkovým rouškám.

Pravidla se několikrát měnila, jak je to teď s nošením roušek venku? Pokud jsem k nějaké osobě blíže než dva metry, musím se chránit rouškou. Platí to? Budu moct i nadále alespoň v těchto případech používat látkovou roušku?

Také ne. Bude se muset použít alespoň chirurgická rouška.



‚Lockdown tu skoro máme’

Vysoký podíl pozitivních testů, zaplněné nemocnice a také tisíce nově nakažených denně. Není čas na zpřísnění opatření? Na ten tvrdý lockdown, o kterém se mluví a po kterém kromě lékařů volají také odborníci? Vyřešily by dva týdny úplného uzavření tuto situaci?

Musíme vycházet i z toho, že nouzový stav, který jediný může omezit svobodu pohybu a také shromažďování, skončí 28. února. Senát v současné chvíli ještě projednává pandemický zákon.

Jsme v situaci, kdy musíme počítat s tím, že od pondělí pojedeme určitě v režimu zákona 258 (zákon o ochraně veřejného zdraví - pozn.red.), případně, pokud se ho podaří schválit, tak podle pandemického zákona, který nám nastavuje možnosti opatření. Z toho musíme vycházet. Rozhodně nebudeme ani v tomto režimu schopní zamezit svobodu pohybu a shromažďování, tudíž musíme pouze omezovat některé věci.

Pomiňme pravidla, ale vy jako hygienička se domníváte, že by tvrdý lockdown, po kterém volají lékaři a odbory, situaci řešil?

Osobně si myslím, že tvrdý lockdown tady v podstatě v této chvíli skoro máme. Problém stále je, zda ho dodržujeme.

Tvrdý lockdown? Tak jak ho známe ze světa?

Ano.

Zavřené výrobní podniky?

Tak výrobní podniky... To je otázka, jestli je chceme zavírat a jestli potřebujeme zavírat ekonomiku této země.

Pak je tady tedy otázka, co je to tvrdý lockdown...

Ano, to je velká definice, protože to se velmi liší, tedy to pojímání tvrdého lockdownu.

Zavření Tachova?

Okresy Trutnov, Sokolov a Cheb jsou téměř uzavřené jedenáctý den. Jak to vidí hygienici v těchto lokalitách? Zlepšuje se podle nich situace? Protože my jsme měli ve vysílání ředitele trutnovské nemocnice Miroslava Procházku a ten mírné zlepšení zaznamenal.

Komunikujeme to a navíc vidíme denně čísla, jak se situace vyvíjí. A vypadá to, že těch 11 dní přispělo ke stagnaci situace a že tam nedochází k dalšími zvyšování případů.

Dá se odhadnout, jak dlouho bude uzávěra těch okresů trvat?

Zcela určitě do 28. února.

Čísla nakažených dál rostou, je za tím nepříznivým vývojem pouze takzvaná britská mutace koronaviru? Dá se říct, že už v celé zemi převládá?

Nevím, jestli v celé zemi, ale rozhodně je na území Čech převažující. Nižší výskyty jsou na území Moravy.

Plánujete kvůli britské mutaci jakkoli měnit zavedená pravidla, například délku karantény?

Ne, necháváme nadále izolaci i karanténu desetidenní.

Jak budete tedy postupovat dál? Je na řadě další uzavření okresů? Minulý týden se mluvilo o Tachovsku...

V Tachově stále není dobrá situace, nicméně se tam přijímají opatření, která nejsou uzavřením okresů. Ale dochází tam k četnějšímu testování zejména v průmyslových zónách, která tam jsou. Ve spolupráci s obcemi a hasiči se tam dělá dezinfekce míst, kde se shromažďuje velké množství lidí.

Je tam spolupráce také s krajem a krizových štábem, zejména komunikuji s ředitelem krajské hygienické stanice. Přijali tato opatření a zatím nepočítáme, že by se uzávěra okresu uskutečnila.

S ohledem na vývoj epidemie je vůbec možné, aby se deváté třídy a maturanti vrátili 1. března do škol?

Máme dvě podmínky a to schválený pandemický zákon a dostupnost testů. Tam hodně záleží na tom, kdy testy dorazí do České republiky a jak rychle budou rozdistribuovány do jednotlivých škol. Je to stále v plánu, že děti v březnu do školy půjdou.