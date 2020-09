Situace se výrazně zhoršila, nestíháme v Praze, kde navyšujeme kapacity, říká hygienička Rážová

Nákazu koronavirem v pátek laboratoře nově potvrdily u 1447 lidí, aktuálně nemocných je pak v Čeku přes 12 tisíc. Mapa republiky se tak na tzv. semaforu rizika nákazy zazelenala, přibylo i oranžových regionů. Hlavní hygienička Jarmila Rážová pro Radiožurnál řekla, že zhoršená situace je výsledkem návratu lidí z dovolených i začátkem školního roku. Přiznala také, že dovolání všech kontaktů do 24 hodin je často nad síly hygieniků. Praha 17:55 12. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Rážové se velký počet kontaktů stíhá dovolat do 48 hodin | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se z Česka, které ještě na jaře platilo za premianta Evropy ve zvládání epidemie, stala země, kterou ostatní vnímají jako rizikovou?

Situace se v posledních dnech výrazně zhoršila, ale zároveň musíme vnímat, že se také výrazně zvýšil počet provedených testů. Ještě před necelými 10 dny jsme měli 400 testů na 100 000 obyvatel, teď jich je 700. Situace odpovídá tomu, že uběhly dva týdny od toho, co se vrátili lidé z dovolených, děti začaly znovu chodit do školy a všichni se tak začínáme vracet k normálnímu životu. Virus tady je a bude tady s námi i dále. Situaci odpovídá ale i našemu uvolněnějšímu chování přes léto.

Laboratoře v pátek prokázaly 1447 nově nakažených covidem-19. Ve vážném stavu je 65 lidí Číst článek

Nebylo tedy radování předčasné, když naznačujete, že jsme předtím neměli dostatek testů?

Ale my jsme měli dostatek testů. Jejich počet odpovídal požadavkům a počtům infikovaným přes léto. Teď, jak jejich množství postupně narůstá, tak roste i kapacita testování. Dostáváme se tak i na 15 tisíc odebraných vzorků denně.

Takže jsme na tom s testováním stejně jako okolní země a jsme znovu premianti...

Neříkám, že jsme premianti, ale z dostupných dat se u nás testuje daleko více, než třeba na Slovensku.

Mluvila jste o tom, že se situace zhoršila i kvůli tomu, že se lidé na konci léta ve velkém vraceli z dovolených a život se vrací do normálu. Nedalo se s tím počítat dopředu a zavést některá opatření dříve?

Nemyslím si, že jsme některá omezení zavedli pozdě. Omezení v dopravě a ve vybraných zařízeních vešla v platnost 1. září, 9.září zavedla Praha některá opatření v reakci na zvýšený stupeň pohotovosti a teď jsou i povinné roušky na celém území. Efekt opatření ale ještě bude nějakou chvíli trvat.

Účinný remdesivir, ústup od antimalarika plaquenil. Čím se léčí těžké případy koronaviru? Číst článek

Platí stále, že většina pacientů má mírný průběh nemoci?

Z pozitivních, kteří byli testování v pátek, je naprostá většina od 20 do 59 let, mírně stoupl počet hospitalizovaných. Počet závažných případů se také zvýšil, ale stále to není přetlak na zdravotnické kapacity.

Trasování kontaktů

Zvládají hygienické stanice trasování všech klíčových kontaktů nakažených?

Nelze na všechno nahlížet optikou Prahy, kde případů je největší množství a navyšuje se i počet ve Středočeském kraji. Ale tam, kde případů není takový počet, tak kolegové stíhají kontaktovat pozitivního pacienta do 24 hodin. Snažíme se posílit kapacitu těch, kteří dovolávají kontakty, například prostřednictvím lékařských i nelékařských pracovníků. A také se blíží chvíle spuštění sebetrasování, které by mohlo urychlit přístup kolegů na stanicích ke kontaktům.

Zmínila jste, že jsou místa, kde trasování stíháte. Jsou tedy místa, kde nestíháte?

Je to hlavně Praha, kam je soustředěna velká míra pomoci a kde navyšujeme kapacity. Tam pomáhají dovolávat i kolegové z jiných hygienických stanic, i když mají sami velký počet případů. Pomáhají nám především armáda a medici.

K uvolnění kapacit epidemiologů pomohla i linka 1221 jako informační linka, která odlehčuje krajským hygienám s odpovídáním obdobných dotazů. Žádám občany, aby tak informační linku využívali.

MAPA: Podívejte se, kde se můžete nechat otestovat na koronavirus Číst článek

Podle Michala Bláhy z Hlídače státu už hygienici všechny netrasují. Stíháte tedy aktuálně trasovat všechny kontakty?

Do 24 hodin je často všechny vytrasovat nedokážeme, velký podíl se ale do 48 hodin stíhá. Míra práce, kterou vykonávají kolegové na stanicích, je stále velmi vysoká.

Pokud se do 24 hodin nedostanete ke všem, stihnete tedy ostatní do 48 hodin dovolat?

Dá se to tak říct. Ale může se stát, že některé případy jdou i do 72 hodin.

Promořování populace

Pro deník Právo jste mimo jiné řekla, že „se dá do určité míry říct, že začal proces promořování populace“. Je tomu skutečně tak?

Slovo promořování je epidemiologický pojem, nerada bych, aby to vzbuzovalo špatné pocity. Určitá míra šíření tady je, v oranžových okresech je jedním z kritérií, že do 30 procent případů se nepodaří určit zdroj nákazy. Do určité míry se tak v určitém procentu populace virus šíří.

Co by se tedy muselo stát, aby došlo k dalšímu zpřísnění opatření?

Opatření bude nutné zpřísnit, pokud se situace bude i nadále takto zhoršovat.