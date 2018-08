Protidrogovou politiku vlády povede Jarmila Vedralová. ,Nejhorší možná volba,‘ kritizuje ji její předchůdce

Vládní odbor protidrogové politiky povede Jarmila Vedralová (ČSSD), která dosud působila na ministerstvu zdravotnictví. V tiskové zprávě to ve středu oznámil úřad vlády. Předchůdce Vedralové Jindřich Vobořil skončil ve funkci ke konci července z osobních důvodů. Vobořil zastával zároveň také funkci národního koordinátora pro protidrogovou politiku, Vedralová do této pozice zatím jmenována nebyla. Praha 19:48 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Narkoman, drogy, stříkačka (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Výběr Vedralové kritizovali Piráti, podle nich je v ohrožení česká racionální protidrogová politika. Kriticky se ke své nástupkyni postavil i Vobořil.

Vedralová se stala ředitelkou odboru na základě výběrového řízení, které vyhlásil státní tajemník na úřadu vlády. Národního koordinátora protidrogové politiky podle statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jmenuje a odvolává předseda této rady, kterým je v současnosti premiér Andrej Babiš (ANO). Podle informací ČTK premiér zatím Vedralovou do funkce koordinátorky nejmenoval.

Kritika Vedralové

Vobořil, který byl koordinátorem protidrogové politiky od roku 2010, v květnu oznámil, že ve funkci z osobních důvodů skončí. Zdůvodnil to tím, že už nechce dojíždět do Prahy z Brna, kde žije a kde má rodinu.

Na jeho místo vypsala vláda výběrové řízení, do kterého se podle Zdravotnického deníku kromě Vedralové přihlásili také vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky při úřadu vlády Lucia Kiššová.

Výběr Vedralové kritizovali Piráti, podle nichž nová ředitelka odboru na ministerstvu zdravotnictví nenaplňovala akční plány pro boj s alkoholem a s tabákem a bojkotovala moderní přístupy k léčbě závislostí. Její výběr označili za politickou nominaci, neboť Vedralová je členkou ČSSD.

„Bohužel poté, co premiér Babiš vyštípal z pozice národního protidrogového koordinátora světově uznávaného Jindřicha Vobořila, do úřadu nastupuje Babišem vybraná zcela nekompetentní bývalá úřednice Ministerstva zdravotnictví ČR Jarmila Vedralová, za kterou se táhnou kauzy netransparentního přidělování peněz na protidrogovou politiku,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

‚Stoupenkyně represí‘

Také Vobořil je ke své nástupkyni kritický. „Je to nejhorší možná volba, která mohla být,“ řekl. Podle něj nemůže Vedralová konkurovat svým soupeřům z výběrového řízení. „Ten člověk sedí dvě desítky let na ministerstvu zdravotnictví a měla na starosti alkohol a výsledky známe. Jsme země, která je druhá nejhorší na světě v oblasti alkoholu a podobně jsme na tom v tabáku. Možná, že takhle to chtějí, pokud chtějí status quo v oblasti alkoholu a tabáku, tak zvolili tuto dámu,“ uvedl Vobořil.

Vedralová je podle něj stoupenkyně represí a odborně na tom není dobře. Středeční jmenování Vedralové podle něj může sledovat už jednou nastavený scénář, podle kterého by měla protidrogová agenda na úřadu vlády skončit.

Babišova předchozí vláda v demisi totiž chtěla protidrogový odbor přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Kritizovali to opoziční Piráti či lidovci. Podle nich to mohlo oslabit fungování odboru i ohrozit dobré jméno českého přístupu v zahraničí. Proti byly také protidrogové organizace. Babiš s Vobořilem se tehdy po dalších jednáních dohodli, že agenda nakonec zůstane v gesci předsedy vlády.