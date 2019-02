Případ prvního českého odsouzeného teroristy bude řešit vrchní soud. Státní zástupce se odvolal

Vládní čtvrť v Letňanech: Úřad zveřejnil seznam nemovitostí v centru Prahy, které chce prodat

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhověl žádosti pražského primátora a zveřejnil seznam nemovitostí, které by chtěl stát prodat, pokud by se úřady přesunuly do nové čtvrti do Letňan.