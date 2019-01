Jsem ochotný jít po migrantech, jako se jde po krysách, říkal senior obviněný z terorismu na záznamu

Druhým dnem pokračovalo v úterý u Krajského soudu v Praze líčení s Jaromírem Baldou obžalovaným ze dvou teroristických útoků na vlaky. Během něj soud zveřejnil záznam telefonického rozhovoru seniora s členkou SPD Blankou Vaňkovou z podzimu 2017. Na něm říká, že je ochotný jít po migrantech, kteří podle něj „rozežírají Evropu jako červotoči“, informoval server iDnes.cz. Praha 19:52 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Balda obžalovaný ze dvou teroristických útoků | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Dospěli jsme k závěru, že je vhodné, abychom tento telefonní hovor pustili. Zazní v něm odraz mysli obžalovaného v době, kdy páchal trestnou činnost,“ popsal podle serveru iDnes.cz předseda senátu Jiří Wažik, proč povolil zveřejnění záznamu telefonického hovoru.

Ten se uskutečnil na podzim 2017, kdy jednasedmdesátiletý Balda na Mladoboleslavsku roznášel výhružné letáky, které měly vypadat, jako by je psal islámský terorista. Už v létě 2017 pokácel ve dvou případech stromy na koleje, čímž způsobil vlakové nehody. Chtěl tak vyvolat strach z muslimů.

V telefonátu s okresní koordinátorkou Svobody a přímé demokracie - Tomio Okamura Vaňkovou říká, že migranti „rozežírají Evropu jako červotoči“ a že je ochotný po nich jít, „jako se jde po potkanech, po krysách, jako se jde po škodný v lese“.

Chtěl také zapalovat oblečení muslimských žen. „A těm pi*dám, jak tady nosí ty arabský kutny, to chce vzít malej molotovův koktejlek, pěkně hodit pod nohy, až jim hoří ku*da, p*del, oni si to rozmyslej, aby takhle chodily. Je to jednoduchý, stačí na to dvě deci benzínu,“ říká na záznamu senior.

'Chudák a zaprodanec'

Později pak Vaňkové vysvětloval svůj nápad se skenováním dětí hned u porodu. Dobré se měly ponechat. Ale pokud se při skenování zjistí, že „chce být nějaký voják z povolání, vrah, lupič, zloděj, gauner, lehkoživka, vytáhnout a zahodit do kanálu“.

Bývalého prezidenta Václava Havla pak v telefonátu označuje za „největšího ha*zla, amerického špiona, chudáka a zaprodance“.

Vaňková měla u soudu svědčit v Baldův prospěch, omluvila se ale ze zdravotních důvodů. Proto soud přečetl, co o obžalovaném vypověděla dříve na policii: „Známe se dvacet let, je to kamarád, zastánce vlasteneckých směrů, přímé demokracie. Nabídl se, že pomůže v předvolební kampani SPD, roznášel letáky. V roce 2015 byl asi desetkrát na demonstracích proti uprchlíkům. Nemyslím, že je to rasista. Nebyl členem SPD, pouze jejím sympatizantem. V prezidentské volbě podporoval Miloše Zemana.“

Balda svá slova z telefonátu zmírňoval. Podle svých slov mu pomohl pobyt ve vazbě. „Dnes už vím, po tom léčebném pobytu, v uvozovkách, na Pankráci, kde by měl každý chlap strávit půl roku, aby se mu to v hlavě pořádně přesypalo, že jedinec nezmůže nic, neměl by nic dělat. Pokud s něčím nesouhlasí, tak by to měl dělat přijatelnými zákonnými prostředky, třeba prostřednictvím voleb,“ vysvětloval.

Balda se v pondělí u soudu k činům přiznal. Tvrdí ale, že nechtěl nikomu ublížit. Snažil se prý vyvolat odpor k migrantům. Proto na místě činu i jinde zanechával letáky s texty, které měly vyvolat dojem, že je psal vyznavač džihádu. Muži hrozí pět až 15 let vězení.