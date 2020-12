Balda je na svobodě. Soud podmíněně propustil prvního Čecha odsouzeného za terorismus

Okresní soud v Nymburce v úterý dopoledne podmíněně propustil Jaromíra Baldu, který byl odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem, řekl v úterý Baldův advokát Aleš Tolnay. Balda pokácel stromy na trať na Mladoboleslavsku, stal se prvním člověkem odsouzeným v České republice za teroristický útok. Nymburk 11:46 8. 12. 2020 (Aktualizováno: 11:56 8. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senior Jaromír Balda u soudu | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

„Pan státní zástupce se rozhodl tomu vyhovět. Rozhodnutí je v tuto chvíli pravomocné, já i státní zástupce jsme se po vyhlášení rozhodnutí vzdali práva stížnosti. Pan Balda už by měl být snad na cestě domů,“ řekl Tolnay.

Balda v úterý dostal od soudu pětiletou podmínku. Jeho advokát ho u soudu hájil tím, že dosud vedl spořádaný život, šlo o jeho první trest. „Byl to ojedinělý exces v jeho do té doby řádném životě. Choval se ve výkonu trestu vzorně, byl tam aktivní, pracoval, pomáhal udržovat knihovnu, zapojoval se do kulturních akcí. Byl vzorným vězněm,“ řekl Tolnay.

Soud přihlédl i k tomu, že Balda je pokročilého věku a má zdravotní problémy. „Došlo u něj i k názorovému posunu, což bylo předmětem šetření soudu, jak nahlíží dnes na okolnosti páchání své trestné činnosti. Výkon trestu mu výrazně pomohl posunout se názorově jinam,“ uvedl Tolnay.

Dva roky a osm měsíců ve vězení

Jaromír Balda v roce 2017 pokácel stromy na koleje v nepřehledných úsecích u Mladé Boleslavi a u Bezdězu. Vlaky do kmenů narazily rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině a jen náhodou se nikdo nezranil.

V okolí pokácených stromů zanechal Balda letáky se zvoláním „Alláhu akbar!“ (arabsky Bůh je veliký). Další obdobné tiskoviny, v nichž se snažil špatnou češtinou vzbudit zdání, že je psali vyznavači islámu, pak rozesílal do schránek a rozvěšoval na veřejných prostranstvích. Příznivec SPD tak chtěl vyvolat strach z islámu a migrační vlny.

Balda se k činům doznal. Mimo jiné uvedl, že jej pronásledovaly hrůzné sny o migrantech. Seniorovi hrozilo pět až 15 let odnětí svobody za teroristický útok. Středočeský krajský soud mu v lednu 2019 ve shodě s přáním státního zástupce uložil trest pod spodní hranicí sazby a to čtyři roky vězení. Důvodem bylo, že Baldova příčetnost byla při obou skutcích zmenšená.

Muž podle psychiatra trpí organickou poruchou osobnosti, která ovlivňuje jeho chování a mimo jiné mu zhoršuje úsudek. Rozsudek pak potvrdil i vrchní soud. Podle verdiktu se muž musel podrobit ambulantnímu psychiatrickému léčení. Jednal prý pod vlivem léků, ale také zpráv v televizi a vyjádření některých politiků.

Senior byl za mřížemi od února 2018, kdy po zadržení skončil ve vazbě. Podle advokáta si tak odseděl celkem dva roky a osm měsíců z původně čtyřletého trestu.