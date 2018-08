Krym nebyl anektován a protiruské sankce je třeba obcházet, vyzývá komunista Kohlíček

Delegaci českých politiků překvapily změny na Krymu, který považují za součást ruského území. Tak ruský vládní list Rossijskaja Gazeta popisuje nedávnou návštěvu komunistického europoslance Jaromíra Kohlíčka, někdejšího místopředsedy KSČM Josefa Skály a senátora Jaroslava Doubravy z hnutí Severočeši.cz na anektovaném poloostrově. Interview Plus Praha 21:01 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ne na anektovaném. Byli jsme na strukturální jednotce Ruské federace, která do ní byla řádně přijata po řádném referendu,“ zdůrazňuje Kohlíček s odkazem na hlasování konané v březnu roku 2014 na Krymu, tehdy již obsazeném ruskými vojáky.

Ruští vojáci na letišti v krymském Simferopolu | Foto: Voice of America

Jejich přítomnost sice podle Kohlíčka nebyla v pořádku, účast v referendu ale byla tak velká a rozhodnutí tak jednoznačné, že žádná ze stran sporu ho nemůže zpochybnit.

„Nebyl jsem tam, abych s těmi vojáky mohl mluvit a věděl, odkud jsou. Zelení mužíčci, jak se jim říkalo, tam zjevně byli. Ale účast byla tak obrovská, že to nehrálo roli. Zelení mužíčci referendum negativně neovlivnili,“ myslí si Kohlíček.

„Jestliže něco tvrdí oficiální česká zahraniční politika, tak to nemusí být stoprocentně pravda.“ Jaromír Kohlíček (europoslanec za KSČM)

„Pokud by nebylo Majdanu, obrovského zainvestování ‚nesmyslného převratu‘ na Ukrajině a nových jazykových zákonů, tak by se nic takového nestalo. Já s těmi lidmi mluvil a oni říkali: ‚Když jsme viděli, co se děje v Kyjevě, tak nám nezbylo nic než provést referendum podle naší ústavy‘,“ přibližuje europoslanec, který v Evropském parlamentu nahradil zesnulého Miloslava Ransdorfa.

Na pokyn USA

Kohlíček vyzývá ke zrušení protiruských sankcí, které prý překáží normální spolupráci mezi státy.

„Jsem zásadně proti jakýmkoli sankcím. Vždycky zasahují obyčejné lidi. Evropa by měla jasně vyjádřit své stanovisko a říct, že chce rozvíjet vztahy za předpokladu, že věci, které se jí nelíbí, se budou řešit. A v tomto případě není co řešit,“ deklaruje.

Podle Kohlíčka je třeba hledat způsoby, jak protiruské sankce obejít, například přes Bělorusko, Kazachstán nebo Arménii. „Sankce jsou nesmyslné a proti zájmům Evropské unie. Byly přijaty na pokyn Spojených států, které sankce navrhly. Výrazně pomohly zvýšení obratu obchodu mezi nimi a Ruskem,“ tvrdí.

Kohlíček odmítá, že by Rusko bylo pro české komunisty vzorem, v řadě oblastí prý naopak představuje obraz kapitalismu 19. století. „Nám jsou bližší zájmy našich občanů a ti mají zájem, aby se rozvíjely tradiční hospodářské, kulturní a sportovní vztahy s Ruskou federací,“ uzavírá.