‚Byly to fámy.‘ Jaromír Soukup komentoval spekulace o politické kandidatuře do Evropského parlamentu

Mediální magnát Jaromír Soukup, který ve středu přednášel studentům mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze, na dotaz iROZHLAS ohledně jeho možné kandidatury do Evropského parlamentu odpověděl, že informace, které ráno přinesl server Info.cz byly pouhé spekulace, které mu nestálo za to vyvracet. Deník N ve středu na základě dvou nezávislých zdrojů uvedl, že Soukup zakládá vlastní politickou stranu. Doporučujeme Praha 19:15 16. ledna 2019

„Tohle tam neřeknu, že budu kandidovat do Evropského parlamentu. Byly to fámy, které mi nestálo za to vyvracet. Já to neřeknu, já jsem svůj pořad předtáčel. Nevylučuji to, ale kandidovat byste mohl klidně i vy,“ odpověděl v osmé minutě záznamu na dotaz redaktora iROZHLAS.cz, co hodlá oznámit po osmé hodině večer generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup.

Televize v úterý avizovala mimořádné vysílání, které „výrazně ovlivní českou mediální, politickou i byznysovou scénu.“

TV Barrandov

@TBarrandov Jaromír Soukup učinil zásadní životní rozhodnutí, které výrazně ovlivní českou mediální, politickou i byznysovou scénu. Nenechte si ujít prohlášení, které učiní zítra ve 20:05 v pořadu Moje zprávy na TV Barrandov. Buďte u toho!

tyden.cz/rubriky/media/… prostřednictvím @Týden.cz 8 18

Deník N po přednášce přinesl informaci, že Jaromír Soukup zakládá svoji vlastní politickou stranu, která už má svůj vlastní web a facebookovou skupinu. Web zaregistrovala podle dostupných informací Soukupova společnost Empresa Media v úterý. Strana se má podle Deníku N jmenovat List Jaromíra Soukupa.

Server Info.cz ve středu ráno uveřejnil článek, že podle dobře informovaných zdrojů Soukup oznámí svoji kandidaturu do Evropského parlamentu, přestože se zatím spekulovalo o jeho účasti na volbě prezidentské.

Soukup se již jednou do Evropského parlamentu pokoušel dostat ve volbách v roce 2009, kdy ale Demokratická strana zelených zcela propadla.