Exzemanovec Jarošek nemusí další půlrok do vězení. Ze šestiletého trestu si zatím odpykal pouhý rok

Od loňského června čekal soud, než lihovarník Vladislav Jarošek odsouzený za daňové podvody opustí nemocnici a nastoupí za mříže. Nedočkal se. Místo toho zakladateli jihomoravské buňky někdejší Strany práv občanů Zemanovci před několika dny kvůli údajně podlomenému zdraví již počtvrté přerušil výkon trestu, tentokrát na půl roku. Ze šestiletého trestu Jarošek prozatím ukrojil jen rok za mřížemi. Brno 6:00 15. března 2018 Vladislav Jarošek (vpravo) hostil prezidenta Miloše Zemana a hradního kancléře Vratislava Mynáře | Foto: Repro YouTube.com

„Dne 8. 3. 2018 bylo ve věci vydáno usnesení, kterým se prodlužuje doba přerušení výkonu trestu o půl roku a to ze zdravotních důvodů. K závěrům soud dospěl na základě zpráv lékařů z nemocnice,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.



V Jaroškově případě jde přitom již o několikátý zvrat. Po třetím přerušení trestu se měl za mříže vrátit již loni v dubnu. Tehdy lihovarníkovi doběhla roční zdravotní propustka z vězení, v červnu pak k soudu přišla zpráva z věznice, že i přes Jaroškovo podlomené zdraví se o něj tamější lékaři dokáží postarat a jeho návratu za mříže tak nic nebrání.

Návrat poněkolikáté odvrátil

Ovšem vlivnému jihomoravskému podnikateli se již poněkolikáté podařilo návrat do vězení odvrátit. Soudu poslal novou lékařskou zprávu, která měla doložit, že návrat za mříže by ohrozil jeho život. Když ani s ní neuspěl, přispěchal s další. Tento postup loni zopakoval celkem čtyřikrát. Soudu navíc napsal, že je hospitalizován v nemocnici po operaci.



„Jakmile soud dostane informace o tom, že hospitalizace skončila a pan Jarošek je propuštěn z nemocnice, ihned dá pokyny k tomu, aby nastoupil řádně do výkonu trestu,“ uvedla mluvčí loni v říjnu. Místo toho ale v říjnu podle Sigmundové lihovarník putoval do jiné nemocnice a soud pak opět čekal na novou lékařskou zprávu týkající se jeho zdravotního stavu. Nyní mu výkon trestu opět přerušil.

Advokát mlčí

Jaké zdravotní potíže Jaroškovi brání opdykat si trest, nekomentuje soud ani on. Lihovarník se serverem iROZHLAS.cz dlouhodobě nekomunikuje a jeho advokát nebere telefon a nereaguje ani na SMS zprávu. Magazínu Reportér Jarošek řekl, že by vězení nepřežil kvůli vážné poruše srdce, je prý veden na seznamu čekatelů na transplantaci.

Podvod za 70 milionů Soud Jaroškovi za podvod ve výši 70 milionů korun uložil trest šest let vězení. Podnikatel se proti verdiktu odvolal, ale vrchní soud mu 6. listopadu 2012 trest potvrdil. Jaroškova firma v roce 2003 vyrobila téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu. "Denaturační proces však nebyl úplný, společnost líh dostatečně neznehodnotila a měla z něj zaplatit spotřební daň. Podnikatel však líh do základu daně nezahrnul. Navíc uváděl, že dál z lihu vyráběl nemrznoucí směs Nemrazol," napsala v roce 2010 soudkyně Halina Černá.

Pobyt v nemocnici ho přitom před vězením zachránil již jednou. V červnu 2016 byl místo nástupu za mříže hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici. A protože lékař nepovolil jeho převoz do věznice, policisté před Jaroškovým pokojem museli měsíc hlídkovat.

Policie ho obžalovala

Kvůli vyhýbání se nástupu do vězení podnikatele policie dokonce obžalovala, soudy ale nakonec rozhodly, že Jaroška nelze potrestat kvůli administrativní chybě. Policie nakonec hlídky stáhla a Jarošek se dočkal přerušení trestu ze zdravotních důvodů.



Známý podnikatel z jihomoravských Mutěnic si trest 6 let vyslechl již v roce 2012. Podle soudů spáchal sedmdesátimilionový daňový podvod při denaturaci lihu. Před vězením se tři čtvrtě roku skrýval na Slovensku, kde ho zadržela policie. Dosud třikrát také úspěšně žádal o přerušení trestu.