Odsouzený násilník Barták usiluje o propuštění z vězení. Krajský soud si vyžádal psychiatrický posudek

Znásilnění, vydírání a sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulace s omamnými látkami. Za takové činy si pražský lékař a podnikatel Jaroslav Barták v rýnovické věznici odpykává dvanáctiletý trest. Délku pobytu za mřížemi by si však chtěl zkrátit, požádal proto o podmíněné propuštění. Okresní soud s tím nesouhlasí, krajský žádá o psychiatrický znalecký posudek. Nad známým lékařem navíc visí další verdikt mimo jiné za plánování tří vražd. Původní zpráva Jablonec nad Nisou/Liberec 5:00 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař Jaroslav Barták na archivním snímku | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Loni v srpnu dorazila k Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou žádost pravomocně odsouzeného násilníka Jaroslava Bartáka o podmíněném propuštění.

Bývalý šéf a spolumajitel polikliniky v pražských Modřanech si za mřížemi odpykává trest, který mu soud vyměřil mimo jiné za sexuální zneužívání svých asistentek. Barták by se sice na svobodu mohl po dvanácti letech dostat už příští rok, vše chce ale ještě urychlit.

„Je to pravda,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz informace o žádosti o podmínečné propuštění Jiří Noha, jeden z jeho advokátů. „Více bych to ale nechtěl komentovat,“ dodal.

Soud se vrátí k případu Jaroslava Bartáka. Bývalý lékař uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu Číst článek

Jablonecký soud odmítá žádosti vyhovět. Již dvakrát se proto musel třiašedesátiletý lékař odvolat k liberecké pobočce Krajského soudu v Ústí nad Labem. A ta pokaždé rozhodnutí jabloneckých soudců zrušila. Nejprve z procesních důvodů, podruhé – na konci ledna – kvůli požadavku na doplnění dokazování.

Co krajský soud ve spisu postrádá? „Požadují doplnit znalecký zdravotnický posudek v oboru psychiatrie-psychologie. Poté může soud rozhodovat znovu,“ upřesnila pro iROZHLAS.cz předsedkyně jabloneckého okresního soudu Kateřina Kupková.

To ale může být problém, protože psychiatrů je podle ní nedostatek. „Nejsou znalci, kteří to zpracovávají, tak to trvá celkem dosti dlouho. Pokud se najde znalec, který to bude chtít udělat rychle, bude to otázka tří měsíců,“ nastínila.

‚Promlčeno.‘ Komora neotevře případ neurologa, který dráždil pacientku vibrátorem. Pracuje dál v Motole Číst článek

Znalecké posudky lékaře vznikly už v minulosti a opírala se o ně soudkyně v roce 2016, když rozhodovala o jeho dalších kauzách.

Psychiatři se tehdy k možnému zlepšení Bartákova chování vyjádřili negativně. „Sociální strategie jsou upevněné a nelze předpokládat významnější změnu. Možnost jeho resocializace je výrazně snížena stejně jako resocializační vliv případného trestu. Lze předpokládat spíše zhoršování nevhodného psychopatického chování,“ napsali do posudku znaleckého ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice.

‚Nenaplnil podmínky‘

Okresní soud Bartákovy žádosti opakovaně odmítá, protože podle něj „nejsou ještě naplněné celkem tři podmínky pro to, aby mohl být předběžně propuštěný“. Podle předsedkyně soudu Kupkové jde navíc o poměrně komplikovanou kauzu.

Bartákovy činy vyšly najevo v roce 2011, a to za přispění tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09). Ten pomohl zachránit 22letou Češku, kterou vlivný pražský lékař při cestě na Filipínách bil, sexuálně napadal a vyhrožoval smrtí.

Vězení lékaře Bartáka napraví jen stěží. Po propuštění se může mstít, varují psychiatři Číst článek

Nebyla jediná. Podle rozsudku své asistentky obtěžoval v letech 2006 až 2011. Ženy nutil k sexuálnímu styku, hladil je a osahával, pokud se mu vzepřely, nezdráhal se je znásilnit nebo omámit chemikálií v pití. Často jim také vyhrožoval likvidací – jak společenskou, tak fyzickou.

Spoléhal při tom na odkazování se na své známosti. Na fotkách je zachycen například s Václavem Klausem, Milošem Zemanem, Stanislavem Grossem nebo Jiřím Paroubkem.

Další trestné činy?

Sexuální obtěžování a znásilňování je však pouze jednou větví Bartákova stíhání. Krajský soud v Ústí nad Labem aktuálně projednává i tu druhou, podle které lékař z vězení plánoval vraždu advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby.

Obžaloba tvrdí, že mělo jít o mstu za předchozí odsouzení, zároveň měl chtít vydíráním získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Se vším se svěřil svému spoluvězni, který ale následně začal spolupracovat s policií a Bartáka si tajně nahrál.

Za tyto činy mu soud již dříve uložil dalších šest let vězení. Barták ale nakonec uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Ten verdikt zrušil a nařídil přezkoumání, za jakých okolností videonahrávky vznikly.