Poslanec SPD Kohoutek si stěžuje na dosazení Bašty na kandidátku. ‚Mohlo to být přání prezidenta,‘ tvrdí

Poslanec Jiří Kohoutek měl opět jako před čtyřmi lety vést kandidátku hnutí v Pardubickém kraji. Vedení SPD v čele s předsedou Tomiem Okamurou a 1. místopředsedou Radimem Fialou ji ale na poslední chvíli změnilo a dosadilo bývalého ministra a diplomata Jaroslava Baštu. V Ústeckém kraji vede kandidátku Jaroslav Foldyna a v Královéhradeckém kraji Vladimíra Lesenská. Všechny spojuje bývalé členství v ČSSD, se kterou se však názorově rozešli. Pardubice 7:05 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový lídr SPD v Pardubickém kraji Jaroslav Bašta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

SPD minulý týden na pražské Letné odstartovala kampaň před podzimními sněmovními volbami. Kromě hlavních programových bodů či nové hymny hnutí představilo i lídry kandidátek ve 14 krajích. Hned třemi z nich jsou bývalí členové ČSSD.

Kromě toho i volebním manažerem SPD je bývalý poslanec za sociální demokracii Pavel Smetana. Například i jedním ze dvou europoslanců za SPD je bývalý ministr zdravotnictví a Baštův kolega z vlády Miloše Zemana Ivan David, také původem z ČSSD.

Jaroslav Bašta Bývalý chartista Bašta byl dlouholetým členem ČSSD (1994-2019), za kterou seděl v letech 1996-2000 ve sněmovně, působil jako ministr bez portfeje ve vládě Miloše Zemana a následně byl náměstkem ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL). V letech 2000-2005 byl velvyslancem České republiky v Rusku a v letech 2007-2010 na Ukrajině. V roce 2019 z ČSSD vystoupil a jako nestraník neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu za hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), do subjektu následně vstoupil a od listopadu 2020 jej vedl jako předseda. Na slavnostním představení krajských lídrů pro sněmovní volby 2021 Baštu šéf SPD Tomio Okamura uvedl jako lídra kandidátky v Pardubickém kraji a nového člena SPD.

Kandidátku v Pardubickém kraji měl původně vést současný poslanec Jiří Kohoutek, vedení strany jej ale odsunulo na druhé místo a do čela instalovalo Baštu. Kohoutek teď říká, že s ním jako krajským šéfem vedení SPD vůbec nekomunikuje.

„Nic nevíme. Praha s námi vůbec nekomunikuje, zatím nám nikdo nebyl nic ochoten sdělit,“ popisuje pro iROZHLAS.cz s tím, že zatím netuší, jestli bude za SPD vůbec kandidovat.

„Je to nemorální. Myslím, že je to prasárna, že se to nedělá. Krajskou organizaci jsem před šesti lety zakládal a věnoval jsem tomu dost velké úsilí a mám tu velmi dobré vztahy, všichni lidé stojí za mnou. Všichni jsou proti tomu,“ říká Kohoutek.

A stěžuje si, že Baštu vedení do čela kandidátky prosadilo, aniž by to s pardubickou buňkou projednalo. „Ten člověk pro Pardubice vůbec nic neudělal, nikdo z nás ho tu nezná a nikdo ho fyzicky neviděl. Nepředstavili nám ho a ani za námi nikdy nebyl.“

Jaroslava Baštu, Tomia Okamuru a Radima Fialu se server iROZHLAS.cz pokusil kontaktovat s žádostí o vyjádření. Všichni tři ale nezvedali telefony a ani nijak nereagovali na SMS zprávy. Vyjádření po opakovaných urgencích neposkytla ani mluvčí SPD Barbora Šťastná.

Minulý týden řekl Okamura Hospodářským novinám: „Návrhy schválilo hlasováním celostátní grémium SPD, které tvoří více než 200 zástupců všech krajů. To, že někteří poslanci před členskou základnou své pozice neobhájili, je demokracie.“

Krajští lídři SPD. V popředí 1. místopředseda Radim Fiala (vlevo) a Tomio Okamura | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lídři SPD pro sněmovní volby Karlovarský kraj: Karla Maříková, poslankyně, zdravotní sestra

Liberecký kraj: Radovan Vích, poslanec, voják, plukovník v záloze

Kraj Vysočina: Radek Koten, poslanec, předseda výboru pro bezpečnost

Pardubický kraj: Jaroslav Bašta, bývalý diplomat

Královéhradecký kraj: Vladimíra Lesenská, ředitelka pracoviště Úřadu práce Ústí nad Orlicí

Zlínský kraj: Vladimír Zlínský, lékař ORL, zastupitel Zlínského kraje

Plzeňský kraj: Marie Pošarová, finanční analytička, zastupitelka Plzeňského kraje

Jihočeský kraj: Iveta Štefanová, lékařka

Ústecký kraj: Jaroslav Foldyna, poslanec

Jihomoravský kraj: Jan Hrnčíř, poslanec, vysokoškolský pedagog

Praha: Josef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu, pracovník Arcibiskupství pražského

Středočeský kraj: Radek Rozvoral, poslanec, místostarosta obce Všechlapy u Nymburka

Olomoucký kraj: Radim Fiala, poslanec a místopředseda hnutí SPD

Moravskoslezský kraj: Tomio Okamura, poslanec a předseda hnutí SPD

Lichvář Kohoutek

Že ale v pardubické SPD všichni stojí za Kohoutkem, může mít vysvětlení v tom, že poslanec buňku v minulosti „uklidil“ od lidí, kteří s ním měli spory.

„Po minulých volbách všecko zlikvidoval, zůstalo tam jen pár lidí, moc jich tam nezbylo. Hodně lidí poškodil a hodně jich má na něj vztek,“ tvrdí bývalí členové Jindřiška Líbalová Trpkošová a Jiří Líbal. Za změnami v čele pardubické kandidátky vidí rozsudky soudů, které Kohoutek s Líbalovou Trpkošovou v minulých letech prohrál.

Poslanec Kohoutek byl lichvář, rozhodl odvolací soud. Bývalá členka SPD se mu kvůli tomu nemusí omlouvat Číst článek

Kohoutek totiž vedl soudní spory s několika bývalými členy krajské organizace SPD, protože jej chtěla část pardubické buňky po sněmovních volbách 2017 vyloučit kvůli jeho údajně nedemokratickému a autoritářskému jednání. Poté vyšlo najevo, že SPD na Kohoutkův pokyn shromažďovala od straníků peníze za umístění na kandidátce ke krajským volbám 2016.

„Ušil na lidi boudu. Kdo chtěl být na kandidátce, musel zaplatit,“ řekla tehdy Jindřiška Líbalová Trpkošová, která s manželem z hnutí následně odešla. S dalšími kritiky se Kohoutek vypořádal tak, že je na začátku roku 2018 z hnutí vyloučil. Líbalová Trpkošová o Kohoutkovi následně několikrát napsala, že je lichvář.

Kohoutek byl třináct let jednatelem a společníkem ve firmách Time Financial CZ a První Time Financial CZ, které poskytovaly nebankovní půjčky. Roční procentní sazba nákladů půjček byla podle inspektorů až 791 procent.

To vzaly do úvahy i soudy, které několikrát potvrdily, že Kohoutek lichvář byl. Například podle odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové bylo toto označení „přípustné, věcné a konkrétní i přiměřené“.

Nejvyšší soud v říjnu loňského roku poslancovo následné dovolání odmítl pro nepřípustnost. Kohoutek podle soudců nevyvrátil, že s ním spojené firmy naplňovaly znaky lichvy. Následná poslancova stížnost k Ústavnímu soudu byla také odmítnuta, a to jako „návrh zjevně neopodstatněný“. Rozsudky má redakce iROZHLAS.cz k dispozici.

„Kdyby SPD znovu vedl Kohoutek, tak by proti němu lidé šli. Okamura nepotřebuje, aby byla SPD poškozována více, než jak ji už Kohoutek poškodil. Nemůže tam nechat člověka s takovouto minulostí. Větev si podle nás pod sebou podřízl sám,“ říká Líbalová Trpkošová.

Zemanovo přání?

Poslanec SPD Kohoutek opět prohrál ve sporu s exčlenkou hnutí. Nazvala ho lichvářem Číst článek

Krajská organizace SPD v Pardubickém kraji nenavrhovala jen kandidátku s Kohoutkem jako lídrem, měla i další varianty. Na prvním místě mohl být loňský lídr SPD do krajských voleb Tomáš Fadrný nebo bývalý poslanec za SPR-RSČ Pavel Maixner. I tyto varianty vedení hnutí odmítlo a dosadilo Baštu.

V souvislosti s tím si Kohoutek stěžuje, že se strana pod vlivem staronových tváří mění: „Tohle už pomalu nemá s hnutím SPD, do kterého jsem před šesti lety vstupoval, nic společného.“

Přesuny z ČSSD do SPD zaujmou i proto, že Okamura a další představitelé SPD na sociální demokraty vytrvale útočí.

Na konci loňského roku například Okamura obvinil předsedu ČSSD Jana Hamáčka, že veřejně vychvaluje islám. Předseda SPD také obviňuje Hamáčkem řízené ministerstvo vnitra, že využívá každoroční zprávu o extremismu k politickému boji. Například ve zprávě za loňský rok je totiž SPD uvedena jako nejvýznamnější české uskupení s dominujícími „xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky“.

Hamáček podle Okamury „zoufale špiní své politické konkurenty, aby zachránil potápějící se ČSSD, která ztratila důvěru občanů“. Hamáček to odmítá: „Zprávu o extremismu odborníci z ministerstva vnitra nepíšou na politickou objednávku, ale na základě faktů. Aktivity Tomia Okamury zpráva zmiňovala dřív, než jsem byl ministr. Jestli ji někdo využívá k politickému boji, tak je to právě on.“

Kohoutek si příliv exčlenů ČSSD na kandidátky SPD vysvětluje tak, že vedení hnutí dostalo od někoho „befel“. „Stranu obětovali, ale otázka zní, za co? Proslýchá se, že to bylo přání prezidenta Zemana,“ říká s tím, že vedení SPD má s Hradem tak dobrý vztah, že namísto dlouholetých členů SPD na kandidátky dosazuje bývalé straníky z ČSSD, kteří mají k prezidentovi blízko.

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček k tomu uvedl: „Na výplody pana poslance, zjevně zhrzeného kvůli tomu, že není lídr kandidátky, nehodlám vůbec reagovat. Ať si pan Kohoutek vyřeší sám svoje problémy a netahá do nich Pražský hrad nebo kohokoliv jiného,“ napsal v SMS zprávě serveru iROZHLAS.cz. „Abyste mi dobře rozuměl, na Vaši otázku tedy neříkám záměrně vůbec nic. Opakuji, nic. Abyste pak neuváděl obligatorní ‚nevyvrátil‘. Nic je – nic,“ napsal mluvčí.

Vláda schválila zprávu o extremismu. SPD je podle ní uskupení s xenofobními a nacionalistickými prvky Číst článek

Podle Jaroslava Foldyny, lídra SPD v Ústeckém kraji, který byl členem ČSSD ještě v loňském roce, jsou důvody pro přechod ze sociální demokracie do SPD jasné. „Důvody, proč jsem jak já, tak pan Bašta vystoupili z ČSSD a vstoupili do SPD, jsou velmi podobné. Sociální demokracie dělá nerealistickou politiku, odklonila se od lidí práce. Tohle mě štvalo tak, že jsem nemohl v ČSSD zůstat. Zahraniční politika ČSSD je trapná. To si myslím, že Bašta viděl stejně,“ řekl Foldyna pro iROZHLAS.cz.

Bašta se jako zahraničněpolitický expert v posledních měsících vyjadřoval například k vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, kdy kritizoval oficiální verzi české vlády.

„Lidé od ČSSD celkem masově odcházejí. Základna myšlení SPD se přitom shoduje s myšlenkou sociální demokracie,“ tvrdí dále Foldyna.

Potvrzuje také, že SPD vyznává podobné hodnoty jako sociální demokracie, když ji vedl Miloš Zeman. „Zemanova ČSSD byla strana lidí práce. SPD dnes hájí principy ať už tradiční levice, nebo tradiční pravice. Znám i spoustu lidí, kteří odešli od ODS a budou volit SPD. Vyznavači tradiční politiky a tradičních lidských hodnot nemají koho volit.“

Rozpuštění organizace?

Poslanec Kohoutek uvádí, že když to v SPD bude pokračovat tímto směrem, svou budoucnost v hnutí nevidí. „Celorepublikově se šíří velmi velká nespokojenost. Když ale projevíte svůj názor nebo nesouhlas, konkrétně třeba s panem Baštou, tak jediná reakce, kterou můžete čekat, je, že vám rozpustí krajskou organizaci,“ uzavírá Kohoutek. „Myslím, že to čeká i naší organizaci.“

Ne všichni poslanci SPD ale vnímají příchod bývalých členů ČSSD do čela krajských kandidátek negativně. Královéhradeckou kandidátku vedl před čtyřmi lety Zdeněk Podal, tentokrát bude lídryní bývalá poslankyně sociální demokracie Vladimíra Lesenská.

„Chápu to. Naše vedení využilo vhodných lidí po sociální demokracii. Je to správné – když chtějí udělat co nejlepší výsledek, měli by tam mít lidi, co přivedou voliče,“ řekl Podal Deníku N.

Kandidátky dalších stran

Poslanecká cesta do Řecka? ‚Že jsou tři ze sedmi vyslanců z SPD, je čirá náhoda,‘ míní Foldyna Číst článek

Kandidátky pro sněmovní volby musí být oficiálně podány do 3. srpna. Kromě SPD probíhaly nebo ještě mohou proběhnout zásahy z vedení na poslední chvíli i v jiných stranách, třeba u vládního hnutí ANO a sociální demokracie.

Bývalý 1. místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek chtěl stejně jako v roce 2017 kandidovat na Vysočině, tamní straníci jej ale do čela kandidátky nezvolili. Šéf poslaneckého klubu ANO bude nakonec kandidovat na druhém místě v Olomouckém kraji za bývalým hejtmanem Ladislavem Okleštěkem, jak potvrdil pro iROZHLAS.cz.

V ČSSD se v poslední době řešila především pražská kandidátka vládní strany. Tu měl původně vést exministr zahraničí Tomáš Petříček, vedení ČSSD jej však v červnu z čela sesadilo a první místo obsadilo ministryní práce Janou Maláčovou, za ní bude jako nestraník kandidovat bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický. Do voleb v Praze půjde například i expremiér Vladimír Špidla. Petříček v reakci na rozhodnutí z kandidátky úplně odešel.

Zásah z centrály pomohl i druhému muži ČSSD Romanu Onderkovi. Toho původně krajská buňka na jižní Moravě vůbec na kandidátku nezařadila, byl až mezi náhradníky a sociální demokracii zde měl vést starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan. Po zásahu vedení byl však Onderka umístěn na první místo.