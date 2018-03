Jsme rádi, že se Ondráček rozhodl odstoupit. Vyjednávání o podpoře vlády to nenaruší, věří Faltýnek

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si nemyslí, že by odstoupení Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) mohlo ovlivnit vyjednávání o podpoře vlády mezi ANO a KSČM. A to přesto, že na odchod Ondráčka tlačil i premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 21:22 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Faltýnek také odmítl, že by Ondráčkův odchod byl součástí nějakého politického obchodu mezi ANO a KSČM. Nechtěl předjímat, kdo by komisi mohl nově vést.

To, že se Ondráček rozhodl z vedení komise odstoupit, Faltýnek uvítal. „My jsme rádi, že pan Ondráček se rozhodl k tomuto kroku, že jsme nemuseli přistupovat k jeho odvolávání,“ řekl novinářům. Očekává, že se nyní bude hledat shoda mezi politickými stranami, kdo komisi nově povede.

Faltýnek neočekává, že by KSČM znovu nominovala Ondráčka, který zůstává členem komise. Podle něj je jednou možností výměna Ondráčka za jiného poslance KSČM, což ale komunisté odmítají, nebo volba zástupce jiné sněmovní strany. Piráti už oznámili, že budou opětovně navrhovat svého poslance Mikuláše Ferjenčíka, ODS zvažuje opětovnou nominaci své poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové.

Na jednání mezi ANO a KSČM o komunistické podpoře pro vládu ANO při druhém pokusu o sestavení kabinetu by podle Faltýnka odchod Ondráčka vliv mít neměl. Debata o programových požadavcích KSČM je podle něj téměř ukončena. Předseda komunistů Vojtěch Filip ale uvedl, že spíš než v programové oblasti vidí problém v důvěryhodnosti hnutí ANO.

Faltýnek se také kriticky vyjádřil k pondělním demonstracím v několika českých městech, na nichž tisíce lidí protestovaly proti pátečnímu zvolení Ondráčka do čela komise a zaznívala také kritika Babiše. „My to vnímáme, že to byla především akce a demonstrace proti panu Babišovi, proti našemu hnutí, proti vládě,“ řekl Faltýnek. Až druhotně podle něj šlo o protest proti Ondráčkovi.