Není to dobrý signál a mně se to nelíbí, kritizuje Babiš cestu šéfa poslanců ANO Faltýnka na jih Španělska

Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš na čtvrteční tiskové konferenci potvrdil, že šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek odcestoval o víkendu do Španělska. „Určitě to není dobrý příklad,“ řekl o cestě, kterou politik podnikl v době, kdy Česko bojuje s rozjetou epidemií koronaviru a vláda vyzývá občany, aby pokud možno zůstávali doma. Praha/Malaga 16:56 29. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Faltýnek | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Minulý týden se předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek zúčastnil schůzky v restauraci na Vyšehradě, která posléze stála křeslo ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO).

Sám Faltýnek po večerním setkání rezignoval na funkci místopředsedy hnutí ANO. „Tento můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení,“ řekl.

O víkendu nicméně zamířil do zahraničí. „Je sobota 24. října deset ráno a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek odlétá po náročném týdnu na Malagu,“ napsal na svém facebooku politický marketér a spisovatel Jakub Horák u fotografií.

Že šéf poslanců ANO skutečně zamířil do Španělska, potvrdil na čtvrteční tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. „Neznám detaily jeho cesty. Určitě to není dobrý příklad. Potom, co došlo ke kontroverzní schůzce, tak to není dobrý signál ze strany pana Faltýnka a mně se to nelíbí,“ řekl.

On sám v létě čelil kritice za to, že spoluobčany vyzval, ať za dovolenou utrácejí především doma, ale vyrazil na dovolenou na Krétu.

Redakce s dotazy ohledně cesty oslovila i samotného Faltýnka, ten však dosud nereagoval. Podle facebookové stránky pořadu 168 hodin však ve čtvrtek odpoledne přistál v Praze. „Byl jsem tam soukromě,“ okomentoval cestu.

Jak to vypadá v Malaze?

Malaga, která je součástí autonomní Andalusie, je podle zástupkyně českého velvyslance v Madridu Daniely Čapkové aktuálně jedno z nejbezpečnějších území v zemi.

„Zdravotní ukazatele říkají, že je tam 207 případů na sto tisíc obyvatel za čtrnáct dní, což je asi polovina toho, co hlásí velká část Španělska. Jsou tady regiony, jako například Katalánsko, které je na 600 nakažených na sto tisíc obyvatel, Navara na severu země hlásí 1100,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

V Malaze podle ní platí zákaz vycházení od 11 večer do šesti ráno, restaurace musí zavřít do 22.30 a setkávání je omezeno na šest lidí. V některých provinciích Andalusie vláda omezila i mobilitu, samotné Malagy se to ale netýká.

„Španělsko postupně uzavírá autonomní oblasti a snaží se minimalizovat cestování, protože se blíží svátky a občané často jezdí za příbuznými,“ uvedla zástupkyně velvyslankyně.

„Když tam někdo přiletí, tak se musí řídit těmi restrikcemi, je to ale jedna z nejbezpečnějších oblastí, kam by člověk mohl v rámci Španělska zamířit,“ dodala Čapková.

Schůzka Romana Prymuly s Faltýnkem a ředitelem ostravské fakultní nemocnice Jiřím Havrlantem se uskutečnila v jedné z restaurací na Vyšehradě navzdory tomu, že restaurační zařízení musí být na základě protikoronavirových opatření zavřena.

Prymula i Faltýnek podle fotografií v deníku Blesk schůzku opustili bez roušek. Faltýnek na Babišovu výzvu v pátek rezignoval na funkci místopředsedy ANO. Prymulu v čele resortu ve čtvrtek nahradil hematolog Jan Blatný (za ANO).