Co zaznělo při vydávání Babiše a Faltýnka: vulgarity, zabrušování i obviňování policie a justice

Poslanci v pátek rozhodli o vydání poslanců ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Premiér menšinové vlády bez důvěry poslancům řekl, že je v Česku možné si objednat trestní stíhání, Faltýnek zase ve svém projevu nešetřil vulgarismy. Vybíráme několik výroků, které v pátek ve sněmovně zazněly. Praha 18:06 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Řídí to mafie

„Kvůli téhle vylhané kauze jsme přišli o 10 procent preferencí. Celé to řídí mafie. Hlavně Česká televize, od rána do večera jen Čapí hnízdo. Tahle mafie šla tak daleko, že si udělala průzkum: Co bude dělat veřejnost, když bude obviněn Babiš? Žijeme v zemi, kde si můžete objednat trestní stíhání.“

Andrej Babiš z ANO

Vydaní i nevydaní. O kterých politicích hlasovali poslanci před Babišem? Číst článek

Koncert Stinga

„Úřad OLAF se nechal zřejmě ovlivnit auditem vypracovaným na objednávku časopisu Reportér. Společnosti Imoba je známo, že OLAF čerpal část jejího obsahu do materiálu pro českou policii. Jak mohl OLAF vyšetřovat nestraně, když byl rozhodnutý předem? Vyšetřovatelka, která tu byla, měla jasno. Zajímal ji jen koncert Stinga.“

Andrej Babiš z ANO

Kdybych vedl komisi...

„Kdybych mohl vést komisi na kontrolu GIBS, dokázal bych vám to.“

Podle poslance KSČM Zdeňka Ondráčka skutečně existují případy, kdy si lidé objednávají trestní stíhání.

Zabrousil

„Je třeba prošetřit, jak se stalo, že peníze určené malému a střednímu podnikání nakonec skončily v rukou firmy, která rozhodně malým nebo středním podnikatelem není. (...) To, jak je do kauzy zabroušen pan Kalousek, politizaci jen pomáhá.“

Miloslav Rozner z SPD

Čapí hnízdo je s*ačka

„To jsou moje dva důvody, proč já sám budu aktivně hlasovat pro své vydání, přestože nazývám celou tuto kauzu, a na půdě Poslanecké sněmovny si to snad můžu dovolit, a slíbil jsem, že v České televizi to slovo říkat nebudu, nazývám to prostě sračkou. A velkou sračkou!“

Jaroslav Faltýnek z ANO

'Premiér nemůže říct, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání.' Politici kritizují Babišův výrok Číst článek

„A já znovu říkám. Já budu aktivně hlasovat pro své vydání, protože to je sračka, pane docente.“

Jaroslav Faltýnek z ANO

Alespoň jako v Senátu

„To opravdu nepřispívá k politické kultuře ani tady na té půdě Sněmovny. Jsem tady krátce, jestli tady bylo zvykem, možná ano, ale kdybychom se posunuli třeba k té politické kultuře, která je standardní v Senátu, v Horní komoře, tak myslím, že by to prospělo nejenom nám všem, ale prospělo by to i celkovému stavu politiky tady u nás.“

Marek Výborný z KDU-ČSL

Zašmodrcháváte to

„Když jde najednou o vás, tak hodíte všechno do jednoho pytle a snažíte se to tak zašmodrchat, aby zcela odlišné případy vyzněly, že příběh jeden rovná se příběh druhý, protože to vyhovuje té vaší verzi. Myslím, že tohleto je velmi zavádějící a já se proti tomu i jménem poslaneckého klubu ODS ohrazuji.“

Miroslava Němcová z ODS

Nepodložená prohlášení podrývají důvěryhodnost justice, ohradil se nejvyšší žalobce vůči Babišovým slovům Číst článek

Mrtvá imunita

„Poslanecká sněmovna nemůže vyslat signál, že nevěří soudům. Poslanecká imunita je mrtvá. Budu hlasovat pro vydání. Nejsem přesvědčená o jejich vině, ale věřím v právní stát.“

Kateřina Valachová z ČSSD

Jak je to možné?

„Kdo urážel státní zástupce? Premiér republiky. Jak může šéf hnutí ANO říct, že je možné si objednat obvinění a přitom máme čtyři roky stejného ministra spravedlnosti.“

Zbyněk Stanjura z ODS

Pokrytci!

„Až šéf ANO bude zase označovat lidi za zloděje, tak jsem zvědav, jestli jeho poslanci vystoupí a upozorní ho na presumpci neviny. Pokrytci.“

Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL

Chutná?

„Co se změnilo? Kde je vaše integrita? Takhle vám zachutnala moc?“

Jan Farský ze STAN

Terorizování Nevtípila

„Jestliže poslanci hnutí ANO zde horují za to, že Andrej Babiš je pod velkým tlakem, tak by se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem je terorizován vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo.“

Jakub Michálek z Pirátů

Zásadní věta

„Zazněla jedna naprosto zásadní věta. Pronesl ji předseda vlády a řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. To neřekl nikdo ve čtvrté cenové skupině u piva. To řekl předseda vlády v Poslanecké sněmovně a pronesl toto prohlášení do veřejného prostoru.“

Miroslav Kalousek z TOP 09



45901