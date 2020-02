‚Stydím se za Jaroslava Foldynu.‘ Vedení ČSSD by se mohlo zabývat chováním svého poslance

Vedení sociální demokracie by se po výrocích poslance Jaroslava Foldyny ohledně organizace Člověk v tísni a jejího ředitele Šimona Pánka mohlo znovu zabývat jeho chováním. Vyplývá to z vyjádření lídrů strany. Někdejší místopředseda ČSSD Foldyna loni v září čelil návrhu na vyloučení z ČSSD, na jednání předsednictva ale iniciativa stranického grémia těsně neuspěla. Aktualizováno Praha 12:37 13. 2. 2020 (Aktualizováno: 13:50 13. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna | Foto: Michal Sváček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Sociálnědemokratický poslanec Jaroslav Foldyna mluvil na středečním jednání sněmovny o ovlivňování volby ombudsmana v neprospěch Stanislava Křečka, kterého později poslanci zvolili.

Poslanec Foldyna je nadále členem ČSSD. Na jeho vyloučení nenašlo předsednictvo dostatek hlasů Číst článek

„Dozvěděl jsem se, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka,“ prohlásil u řečnického pultíku Foldyna, aniž by své nařčení jakkoli doložil.

„Domnívám se, že to je výrazné ovlivňování takovéto silné organizace, která zčásti žije z cizích, zahraničních peněz, zčásti z peněz daňových poplatníků České republiky,“ dodal poslanec zvolený za ČSSD.

Vedoucí mediálního oddělení Člověka v tísni Tomáš Urban ale odmítl, že by Pánek posílal jakékoli výhrůžné SMS. A Foldynu nařkli ze lži také někteří opoziční poslanci. Šéfové ODS, Pirátů, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN uvedli, že od Pánka žádnou zprávu nedostali.

Kritika zevnitř ČSSD

Sociální demokracie se od Foldynova vyjádření o humanitární organizaci Člověku v tísni distancovala. Místopředseda strany Ondřej Veselý uvedl, že jde o Foldynův osobní názor, ne názor ČSSD. Veselý pak ve čtvrtek sdělil, že stranické vedení by se mělo podle jeho názoru Foldynovým chováním zabývat. Předsednictvo se má sejít 28. února.

Je mi lhostejné, jestli mě Hamáček vyhodí z ČSSD, říká Foldyna. Své chování měnit nehodlá Číst článek

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček na twitteru uvedl, že Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení ČSSD a hodnoty strany.

„Šíření pomluv od řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu,“ napsal Petříček. Foldyna by se měl podle něj Pánkovi i Člověku v tísni omluvit.

„Předpokládám, že vedení sociální demokracie se tomu bude věnovat,“ sdělil pak Petříček na čtvrteční tiskové konferenci. „Je také na poslaneckém klubu, který bude zasedat za 14 dnů, aby tu situaci řešil,“ doplnil.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda uvedl, že má na Foldynovo vystupování stabilní názor už delší dobu. „Středeční incident tento názor nezměnil. Svůj názor chci probrat s kolegy ve vedení ČSSD,“ podotkl.

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová na sociálních sítích uvedla, že se od Foldynova vyjádření distancuje. A doslova napsala, že se za něj stydí. „Dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku i ve světě,“ napsala na twitteru.

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření také předsedu strany Jana Hamáčka, na opakované telefonáty ani SMS ale nereagoval.

‚Neomluvím se‘

Foldyna si přesto za svým vystoupením stojí. „Řekl jsem slovo údajně. Kdyby totiž daný člověk chtěl, řekne to sám. Nemám zmocnění se k tomu dál vyjadřovat,“ uvedl poslanec ČSSD ve středu pro Deník N. Ve svém vystoupení nicméně mluvil o Člověku v tísni jako o „organizaci, která údajně pomáhá lidem“.

Žalobci prověřují text Foldynova asistenta. V něm vyzýval k zastavení migrace pomocí kulometů Číst článek

Foldyna také uvedl, že nezpochybňuje to, že Člověk v tísni je v některých případech prospěšný, v některých jiných se podle něho ale chová jako „hybridní politická organizace“.

Omluvu za svá vyjádření Foldyna neplánuje. „Neomlouvám se za něco, co jsem neudělal. Neudělal jsem nic špatného,“ dodal ve středu.

Ve čtvrtek redakci iROZHLAS.cz řekl, že mu SMS zprávu ukázal jeden z kolegů, který mu jí teď „nemůže nebo nechce dát“. „Vedení ČSSD ať se zabývá samo sebou,“ dodal.

Ředitel humanitární organizace Šimon Pánek zatím žádné konkrétní právní kroky proti Foldynovu výroku neplánuje. „Nepřemýšlel jsem o tom,“ uvedl ve čtvrtek pro iROZHLAS.cz.

Pokus o vyloučení Foldyny

O vyloučení Foldyny a šéfa krajské ústecké ČSSD Miroslava Andrta hlasovaly špičky strany loni v září. Na předsednictvu sice byla pro jejich konec ve straně většina přítomných, nešlo ale o požadovanou nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu. Předseda ČSSD Jan Hamáček tehdy hlasování označil za silné varování, aby členové případné vnitrostranické spory neřešili na veřejnosti.

Foldyna tehdy spolustraníky pobouřil například výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu předsedy ANO Andreje Babiše v případě, že by ji opustila ČSSD. Proti dalšímu vyjádření, že poslanci ČSSD chtějí ve sněmovně využít tajné hlasování o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k tomu, aby se svými hlasy kšeftovali, se Hamáček také ohradil.