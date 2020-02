Poslanec Foldyna plánuje opustit ČSSD. ‚Když neodejdou místopředsedové, odejdu já,‘ říká

Sociální demokracie se chce zabývat výroky Jaroslava Foldyny (ČSSD) na adresu organizace Člověk v tísni a jejího ředitele Šimona Pánka. Podle poslance by ale ČSSD měla řešit problémy uvnitř strany. Omlouvat se neplánuje. Foldyna zároveň v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že kvůli sporům s vedením strany plánuje ČSSD opustit. „Když neodejdou představitelé liberální a neomarxistické sociální demokracie, která táhne stranu ke dnu,“ řekl. Rozhovor Praha 13:42 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Foldyna | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Foldyna ve středu ve sněmovně mluvil o snahách ovlivnit volbu ombudsmana v neprospěch později vítězného kandidáta Stanislava Křečka. Uvedl, že se dozvěděl o tom, že Pánek poslal předsedům stran SMS. V nich jim podle Foldyny „v podstatě vyhrožoval problémy“, pokud budou volit Křečka.

Ve čtvrtek ho někteří členové sociální demokracie vyzvali k omluvě, mezi nimi například i ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Omlouvat se nebudu. Vedení ČSSD ať se zabývá samo sebou,“ komentoval pro iROZHLAS.cz situaci Foldyna. Jeho výroky se chce zabývat vedení strany.

Foldyna si ale stojí za tím, že zpráva existuje. „Dotčený člověk mi tu SMS nemůže nebo nechce dát,“ dodal.

Redakce s dotazem, jak bude sociální demokracie na slova Jaroslava Foldyny reagovat, oslovila i předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Ten zatím na otázky neodepsal.

Tomáš Petříček

@TPetricek Můj postoj a názory se nemění. J. Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení @ČSSD a hodnoty sociální demokracie. Šíření pomluv u řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu. Měl by se omluvit Š. Pankovi i @Člověk v tísni. 25 383

Viděl jste tu SMS, která měla přijít od pana Pánka?

Už to nebudu komentovat, nemám ve zvyku lhát. Možná, že jsem se jen v jedné věci nešťastně vyjádřil. U toho vystoupení jsem se k SMS měl vyjádřit detailněji, to nebudu rozebírat. V této chvíli se k tomu nechci vracet.

Nemyslíte, že vaše vyjádření poškozují sociální demokracii?

Moje vyjádření? Jestli se sociální demokracie převtělila v TOP 09, Piráty a Milion chvilek, tak určitě ano.

Nebojíte se, že vás vedení strany vyloučí ze sociální demokracie?

Bojím se jen Boha.

‚Odejdu v dohledné době‘

Neplánujete odejít ze strany?

Plánuju.

V nějaké dohledné době?

Ano. Když neodejdou oni, odejdu já.

Prozradíte, kam míříte?

Zatím nebudu prozrazovat nic, zatím se k tomu nemohu vyjádřit. Není to dnes na programu.

Víte alespoň, v jakém časovém horizontu by to mohlo být?

Když neodejdou představitelé liberální a neomarxistické sociální demokracie, která táhne stranu ke dnu. Já jsem do strany vstoupil v prosinci roku 1989. Nezměnil jsem se já, ale díky nim se změnila sociální demokracie. A preference tomu odpovídají.

Kteří „oni“ tedy mají odejít?

Ti, co vyzývají mě, abych odešel.

Kdo to tedy je?

To jsou místopředsedové. Ti moudrolíni, co tady filozofují. Ať odejdou oni. Ať jdou k Milion chvilkám a demonstrují. Ať odejdou z vlády, když jsou její součástí a stejně se schází s organizací, která usiluje o její pád. „Milionchvilkaři“ rozporují právní systém, tak ať pan Petříček vyzve paní ministryni, ať odejde a jinak ať odejde on. Měli by se ale začít dívat pravdě do očí a neokopávat každému kotníky.

