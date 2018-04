Spolupráci s SPD na vládní úrovni si nedokážu představit, říká nový místopředseda ČSSD Foldyna

„Čekáme na to, s čím hnutí ANO přijde, jsme připraveni jednat,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna v souvislosti s očekávaným jednáním sociálních demokratů s hnutím ANO o vládě. Jaké podmínky si budou strany klást? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:32 13. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Foldyna na sjezdu ČSSD | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Trestní stíhání premiéra v demisi a předsedy ANO Andreje Babiše je podle něj obecný problém, který vnímá celá sociální demokracie.

Jaroslav Foldyna byl hostem 20 minut Radiožurnálu

„Očekáváme, že hnutí ANO přijde s nějakou nabídkou řešení, která by přispěla k tomu, aby vedení ČSSD mohlo udělat závěry, s kterými se ztotožní celá strana,“ zdůrazňoval Foldyna ve vysílání Radiožurnálu.

Podle jeho názoru by ČSSD měla stát o to, aby byla součástí vládní koalice, ale musí přijít takové podmínky, které by odsouhlasila členská základna. Potvrzuje také, že on sám neusiluje o to, aby byl členem vlády.

Nepřekvapilo ho rovněž doporučení Miloše Zemana, aby Andrej Babiš jednal s komunisty a SPD.

„Pan prezident je pragmatik, vidí tady poměrně jednoduchou, matematickou možnosti sestavení funkčního modelu. Ale viděl jsem tam těžkosti, které se s touto alternativou určitě objeví,“ nechal se slyšet Foldyna.

S hnutím SPD není programová shoda

On sám si ale nedovede představit, že by ČSSD na vládní úrovni – ať už jde o podporu, nebo účast na vládě – spolupracovala s hnutím SPD.

„To by členská základna a voliči sociální demokracie nemohli rozdýchat,“ zdůraznil Foldyna s tím, že obecně se neshodnou na celé řadě principů, které hnutí SPD a Tomio Okamura říká. „Tady není programová shoda.“