Žalobci prověřují text Foldynova asistenta. V něm vyzýval k zastavení migrace pomocí kulometů

Okresní státní zastupitelství Praha-západ prověřuje text, který publikoval asistent poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) v červenci tohoto roku. Deníku N to v úterý potvrdil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. V něm Michal Kraft vyzývá k zastavení migrace pomocí helikoptér a člunů s kulomety a deportaci uprchlíků. Foldyna už dříve řekl, že s názory svého asistenta nesouhlasí, ale je to jeho věc. Praha 17:59 30. července 2019

„Nejvyšší státní zastupitelství vytěžilo veřejné zdroje a tuto věc postoupilo příslušnému státnímu zastupitelství k prověření, zda se jedná o trestný čin,“ napsal Deníku N nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Článek momentálně vyhodnocují státní zastupitelé na státním zastupitelství Praha-západ. Předseda okresního státního zastupitelství Ondřej Šmelhaus doplnil, že se věcí chtějí zabývat do konce srpna.

Článek Kraft publikoval na webu Střet civilizací založeném sociologem Petrem Hamplem. Například v něm také vyzývá třeba k perzekuci příslušníků „invazní kultury“ či „invazního etnika“.

Po publikování asistent opakovaně potvrdil, že si za kontrovezním článkem stojí. Foldyna na začátku června nechtěl věc řešit. „Nevadí mi to, je to jeho věc, já to nepíšu,“ řekl tehdy.