Stoprocentní nemocenská? ‚Jeden z největších nezodpovědných kroků,‘ říká šéf svazu průmyslu

Do příštího pátku 12. března musí mít všechny podniky s více než 250 zaměstnanci otestované pracovníky. Vláda se shodla i na tom, že menší společnosti musí mít hotovo do 15. března. Nejdéle do dvou týdnů tak budou podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) otestovány více než dva miliony pracovníků. Je to reálné? „Jestli bude dost testů, poznáme ve středu a ve čtvrtek," řekl pro Radiožurnál prezident Svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Hanák. Rozhovor Praha 12:02 2. března 2021

Jsou české firmy připravené na testování? Tedy mají dost testů a stihnou termíny?

Abych řekl pravdu, provedli jsme v pátek mimořádný průzkum a odpovědělo cca 200 malých, středních i velkých firem. Podle jejich vyjádření 84 procent firem bylo připraveno nebo chtělo testovat od 1. března a z toho 66 procent firem říkalo, že je ochotno testovat a bude testovat povinně. V tu dobu už testovalo 45 procent firem. Nějaké přípravy ze strany firem jsou.

Má to několik drobných problémů. První – musí být dostatek testů, za což odpovídá ministerstvo průmyslu a obchodu.

A situace s testy je teď jaká?

Musí být připravené samotestovací sady.

Máte informace o tom, jestli jich je dost?

Sám za svoji firmu jsem je sháněl a neměl jsem problém je sehnat. Jestli jich bude dost, poznáme ve středu nebo ve čtvrtek, kdy se kampaň rozjede celá. Bylo nám řečeno, že záloha je 900 tisíc testů, které byly určené pro školy.

Platí povinnost testovat pro státní podniky a všechny úřady?

Bylo nám řečeno, že se to týká státních a národních podniků.

Manuál? ‚Nemám‘

Co když se zaměstnanci nebudou chtít nechat otestovat? Jaké postihy jim hrozí?

To je jeden velký otazník. Tady je zaváhání ministerstva práce a sociálních věcí a případně ministerstva zdravotnictví. Chceme pracovněprávní manuál, jak se bude postupovat z hlediska vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec.

A zatím takový manuál nemáte?

Nemám.

Na kolik firmy celoplošné testování přijde? A v jakém poměru je finanční pomoc od státu?

Finanční pomoc zatím nebyla přesně řečena. Slyšel jsem jen, že by to mělo být čtyřikrát 60 korun za měsíc, ale cena včera (v pondělí – pozn. red.) od rána startovala na 70 korunách a večer už byla 130.

Vláda také schválila navýšení nemocenské pro lidi v karanténě na 100 procent. Jaký dopad to může na firmy mít? Nebudou mít problém s nedostatkem pracovníků? Neobáváte se zneužívání podpory?

Je to jeden z největších nezodpovědných kroků paní ministryně (Jany, pozn. red.) Maláčové (ČSSD). Samozřejmě je to sociálnědemokratická populistka. Je to strašně špatný krok, protože jestli má někdo 100 procent platu a může zůstat doma a nemusí chodit do práce, tak to je ideální ráj, to je komunismus, to není demokratická společnost. Nezodpovědné.

Sama si zavinila, že ten příplatek 370 korun, na kterém jsme byli i my s ní domluvení, si nezvládla prosadit ve sněmovně. Kdo chce moc, nemá nic.