Měl jsem signály od lidí z Babišova okolí, že mu moc škodím a přijdou ataky, říká Kmenta k výslechům

Policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů si opakovaně zvaly k výslechům české investigativní novináře. V rámci vyšetřování úniků informací z policejních spisů a prověřovaných kauz chtěly znát jejich zdroje. „Jsme zvyklí, že se úřady zabývají tím, odkud unikají informace a zvou si nás na výslechy. Vyšetřovací orgány ale teď jdou daleko hlouběji," tvrdí novinář Jaroslav Kmenta, který se proti tomu spolu se dvěma kolegy veřejně ohradil. Praha 18:25 6. dubna 2018

Zatímco dříve se při podání vysvětlení stačilo odkázat na tiskový zákon a paragraf o ochraně zdroje a obsahu informací, nyní vyšetřovatelé postupují jinak.

„Na začátku výslechu mě nutili podepsat prohlášení o mlčenlivosti, protože mě měli seznamovat s utajovanými skutečnostmi. To jsem odmítl,“ popsal v pořadu Interview Plus novinář z časopisu Reportér.

U každého z trojice novinářů se vyšetřovatelé zajímali o jiné případy. U Kmenty šlo o úniky ze starých spisů Krakatice a Kmotr, v případě Janka Kroupy mělo jít o spisy Beretta a kauzu twitterového účtu Julius Šuman. Po Sabině Slonkové pak chtěli vědět, jak a kdy se dozvěděla o trestních stíháních kolem premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a Čapího hnízda.

Proč Babiš tlačí na GIBS?

„Předem jsme měli signály – v mém případě z Babišova okolí – že proti nám budou ataky tohoto typu, protože moc škodíme člověku, který je dnes u moci. Beru to jako trest za to, že děláme svobodnou žurnalistiku,“ domnívá se.

Kmenta připouští, že neví, na čí objednávku k prošetřování úniků dochází. „Ale prapodivné je, že řadu úkonů provádí ústecká policie a liberecká pobočka GIBS. Vede nás to k domněnce, že jde o pracoviště, která více slyší na spolupráci s lidmi okolo Andreje Babiše. On nemá pod kontrolou celou policii ani státní zastupitelství a GIBS. A proč on se tak snaží tlačit na výměnu jeho ředitele? Nevyhovuje mu, že pro něj 'dělá' jen liberecká pobočka. Je to můj analytický závěr, ale nemám to podložené důkazy,“ uvádí.

Jde do tuhého

S ostatními signatáři prohlášení se dohodli, že nyní budou více spolupracovat. „Uvědomili jsme si, že jde do tuhého. Nejde o jednotlivé redakce, ale o zachování svobody a nezávislosti. To, že politici neustále útočí na novináře jako profesní skupinu, může skončit daleko hůře. Slovensko je v tom odstrašující příklad,“ upozorňuje.

„Poslední dobou ztrácím jistotu toho, že vím, kdo je stát a kdo zločin, dobro a zlo. Mám pocit, že se na stát nemůžu spolehnout, že bude bránit svobodu a demokracii. Že půjde jen o to, aby se někdo udržel u moci a vyřešil své problémy s trestním stíháním. A udělá pro to všechno,“ uzavírá Kmenta.