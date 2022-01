Kmenta: Babišova ochrana jen tak nepadne. 20 let si tvořil pavučinu vztahů v bezpečnostních složkách

„Hrozně se těším na to, až někdy napochoduji do parlamentu a budu zpovídat současné vládní činitele, že přede mnou nebudou utíkat. Nebudou mi nadávat – třeba někdy i sprostě, jak jsem často slýchával zejména od premiéra Andreje Babiše (ANO),“ říká pro Český rozhlas Plus investigativní novinář Jaroslav Kmenta. „Se vstupem vlády Petra Fialy (ODS) k moci přichází i kultivační změna ve společnosti.“ Rozhovor Praha 20:36 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kmenta, novinář | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jaroslav Kmenta napsal o bývalém předsedovi vlády Babišovi hned tři knihy. „Pro mne téma Andrej Babiš nekončí,“ říká s tím, že minimálně rok či dva budou dobíhat jeho nevyřešené kauzy, nad kterými až dosud ležel podle Kmenty jakýsi poklop.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Babiš prohrál bitvu, ale ne válku. A on to moc dobře ví, takže se bude snažit o comeback ve vysoké politice ještě prostřednictvím úřadu prezidenta. A udělá pro to úplně všechno,“ uvažuje novinář.

„Jsem přesvědčen, že to dělá zejména proto, aby si zajistil kredibilitu a zároveň i případnou ochranu své osoby. Protože když je člověk prezidentem, tak má i imunitu na to, co třeba spáchal – tedy pokud to není nějaký čin proti republice. Myslím, že Babiš by v tom případě mohl být ,za vodou‘,“ doplňuje svou úvahu.

Expremiér je podle novináře do jednotlivých struktur státu doslova vrostlý.

Dokonalá personální politika

„Andrej Babiš má dokonalou personální politiku už od konce 90. let, a to zejména v bezpečnostních složkách státu. Většina lidí ho zná tak, že přišel do politiky v roce 2011 a pak do vlády v letech 2013-2014. Jenže on tu práci lobbisty jako takového, který si všude možně pochytává informace a tvoří si pavučinu vztahů, hlavně v bezpečnostních složkách státu, dělal dlouhodobě dvacet let,“ vysvětluje.

Když se pak stal premiérem a dostal se do exekutivy, tak už jen měnil podle Kmenty pozice klíčových ředitelů klíčových orgánů.

„V rámci všech bezpečnostních složek je v podstatě nemyslitelné, aby ze dne na den přestala ochrana Andreje Babiše. Má to tak dobře a hluboce vytvořeno, že to bude trvat možná i celé jedno volební období, než se to rozbije. Než dojde k takzvané deagrofertizaci,“ myslí si Kmenta.

„Vlastně ani není rozdíl mezi tím, jak mu ten který úřad slouží víc, nebo méně. On má své lidi rozesety všude. Myslím, že co do personálního obsazení – od vrcholných pozic až po ty nižší – můžeme s čistým svědomím říct, že třeba takové Vojenské zpravodajství je Babišovo pole. To, co udělal v civilní rozvědce, je Babišova práce a dlouhou dobu tam nikomu jinému ,pšenka nepokvete‘.“

„To, co prostřednictvím svých lidí dokázal udělat s Generální inspekcí bezpečnostních sborů nebo s tajnou službou BIS, to prostě nemá obdoby. Tady se každý významný politik za posledních dvacet let snažil bezpečnostní složky státu ovládnout a vždy jsme to monitorovali a poukazovali na to. Ale nikdy to nedosáhlo takové úrovně jako v případě Andreje Babiše, který z toho udělal v podstatě stát ve státě.“

Babišova pavučina

Podle Kmenty jde tzv. Babišova pavučina až k „neviditelným“ lidem.

„On si nemůže zavázat a udělat z nějakého ředitele některé tajné služby svého úplného poskoka, protože jde o státní úřad, to každá tajná služba nebo i policejní útvary jsou. Mají ze zákona své pole působnosti, musí plnit své zákonné úkoly. Vždy záleží na tom, jaká chemie funguje mezi ředitelem tajné služby nebo policejního útvaru a premiérem nebo vysokým politikem. Nakolik mu dokáže ,odezírat z úst‘. Nakolik mu například zařídí, že se nějaká složka bude víc věnovat tomu či onomu konkurentovi a podobně.“

Prouza: Tendr na Temelín zastavil Babiš. Na jednáních vykřikoval, že je to tunel a že to nedovolí Číst článek

Cokoli s tím udělat pak bude podle Kmenty opravdu složité:

„Myslím, že čtyřleté působení této nové vlády se bude vyznačovat tím, že budou dělat neustále personální změny. Jak jen to půjde. Osobně si myslím, na základě zkušeností, které jsem nasbíral a mám, že pokud chceme žít bez Andreje Babiše v zádech, tedy stát jako takový, tak je potřeba postupem doby vyměnit úplně všechny klíčové pozice ředitele tajných služeb či policejních útvarů.“

Nový ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan to podle investigativního novináře bude mít velmi těžké. „A jsem zvědavý na to, jak v boji s ,hydrami‘, které jsou teď kolem něj, uspěje. A které mu tam nastražil Babiš. Jestli mu někdo nepodsekne nohy. Jak dlouho vydrží jeho docela hezký příběh šikovného ,správňáka‘, který se bude snažit šířit dobro.“

„V bezpečnostních složkách totiž vždy platí, že si někdo najde nějakou obezličku, jak něco obejít nebo způsobit skandál. Anebo vyvolat aféru, byť s ní nebude mít Vít Rakušan nic úplně společného,“ uzavírá.

Nová vláda?

Současnou novou vládu pak zatím hodnotí pozitivně a jako příklad uvádí novoroční projev premiéra Petra Fialy (ODS).

„Bylo to na jednu stranu jako pohlazení, ale i změna atmosféry, což hodnotím kladně. Ale věcně se budeme věnovat i té nové pravicové vládě,“ upozorňuje Kmenta.

Zároveň naznačuje, že minimálně jeden člen nové vlády už jeho pozornost investigativního novináře zaujal, jméno ale neprozradil.

„Pro novináře by se nemělo změnit v podstatě nic, protože bychom měli být neustále v pozicích takzvaných hlídacích psů demokracie a nekoukat na to, jestli mi je Petr Fiala nebo nějaký jiný politik třeba víc blízký a jiný tak úplně ne,“ dodává.

Celý rozhovor pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.