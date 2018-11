Kubera: Absolutně mě šokuje, že Babiš poslal syna na Krym. To je klíčová chyba

Jaroslav Kubera z ODS v pořadu Interview Plus komentoval usnesení Senátu, že účast Andreje Babiše (ANO) ve vládě je nepřijatelná. Nový předseda uvedl, že je nutné ctít presumpci neviny. Dodal, že nesouhlasí s cestou premiérova syna na Krym. Sankce vůči Rusku označil za symbolické, ale důležité, protože jimi dává Česko najevo, že s anexí Krymu nesouhlasí. Brzy se prý plánuje sejít s předsedou vlády i prezidentem Milošem Zemanem. Praha 17:50 21. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kubera (ODS) na kongresu strany v Olomouci | Foto: Filip Jandourek

V prohlášení ze čtvrtka 15. listopadu se uvádí, že „Senát Parlamentu ČR považuje účast Andreje Babiše ve vládě ČR do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou“. Podle Kubery se horní komora má k takovým tématům vyjadřovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

„Senát je ústavní instituce, a tak se pochopitelně vyjadřuje i k otázkám, které opanují veřejný prostor. A tato kauza ho opanovala velmi silně,“ odpovídá předseda horní komory Jaroslav Kubera.

„Tohle usnesení vůbec nemluví o současné kauze, ale zmiňuje odstoupení premiéra do doby, než se vyřeší Čapí hnízdo. To je rozdíl,“ dodává.

„Řeknu větu, která se nebude líbit, ale základem právního státu je kromě jiného i presumpce neviny, a to je třeba respektovat i teď,“ říká Kubera z pozice dlouhodobého předsedy ústavněprávního výboru Senátu. To prý ale nijak nesouvisí s výzvou k Babišově odstoupení.

Velký problém je pak prý i trestní stíhání premiéra. „Protože to je premiér této země a může tak zasahovat i do svého trestního řízení. Ne tak, aby říkal, jak má policie vyšetřovat nebo co má dělat. Pro policii je to velmi stresová situace. Je totiž rozdíl trestně stíhat premiéra, nebo běžného občana. Přestože bychom měli říkat, že to je úplně stejné, ale ono to tak prostě není.“

Sankce vůči Rusku nejsou zbytečné

„To, že poslal syna na Krym, mě absolutně šokuje. To je klíčová chyba, protože to vyvolalo nejrůznější konotace, které dnes už dokonce vedou k dostavbě jaderných bloků. Dokonce někdo klidně teď může i říkat, že Petr Protopopov není jen prodavač kol, ale agent ruské tajné služby… to při vědomí, jaké možnosti premiér má.“

To všechno jsou ale podle Kubery neověřené spekulace, které se „nedají žádným způsobem prokázat“ a jsou prý i bezpečnostním rizikem pro celé Česko.

V zahraniční politice Kubera vysvětlil svůj postoj k sankcím vůči Rusku. „Já třeba budu opakovat, že sankce vůči Rusku rozhodně nejsou zbytečné, protože je vnímám spíš jako politické než hospodářské… Evropa nemá jinou možnost a sankce jsou víceméně symbolické. Jiný způsob je už jen válka. Dáváme tak najevo, že s anexí Krymu nesouhlasíme,“ dodává.

Schůzky s premiérem a prezidentem Jaroslav Kubera plánuje co nejdřív.

V některých věcech, jako je podpora Izraele, jsem s prezidentem ve shodě, ale v tisíci jiných mám odlišný názor. Jinak to ani být nemůže, protože je to notorický levičák, říká v #InterviewPlus @CRoPlus předseda @SenatCZ Jaroslav Kubera z @ODScz — Pavel Vondra (@pavelvond) 21. listopadu 2018