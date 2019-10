Kubera po schůzce s čínským velvyslancem: Chápeme jejich pozici, ale oni zase musí chápat naši

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) na schůzce s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem odmítl čínskou kritiku za svou účast na recepci tchajwanského zastoupení v Praze. Zdůraznil, že Peking musí respektovat, že je Česko suverénní země a nemůže k němu přistupovat z pozice síly. Čínská citlivost k otázce jedné Číny vychází z obav z možného rozpadu země, řekl Kubera novinářům po jednání s velvyslancem. Praha 19:14 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Jaroslav Kubera a čínský velvyslanec Čang Ťien-min | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Kubera uvedl, že si s Čangem vyměnili názory, žádný závěr z debaty ale nevyplynul. Čínský velvyslanec podle předsedy Senátu prezentoval pozici Pekingu k otázce celistvosti Číny.

„Z čínské strany je potřeba větší velkorysosti. My chápeme jejich pozici, ale oni zase musí chápat naši,“ prohlásil Kubera. Peking podle něj nemůže vystupovat vůči České republice z pozice síly a hrozit jí.

Čang na schůzce zopakoval svou kritiku kvůli Kuberově účasti na tchajwanské recepci na počátku října, kde předseda Senátu vyzdvihl ekonomickou spolupráci a vyfotografoval se s představiteli Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR.

Kubera uvedl, že ví, že Peking nepovažuje Tchaj-wan za samostatnou zemi, zároveň to ale neznamená, že by jako šéf jedné z českých parlamentních komor neměl s tchajwanskými představiteli mluvit. Už na počátku října upozorňoval na to, že Tchaj-wan je pro Česko třetím největším asijským obchodním partnerem.

Kubera v úterý novinářům řekl, že čínská citlivost k otázce územní celistvosti je dána obavami z rozpadu země.

„Ve skutečnosti nejde ani o Tibet, ani o Tchaj-wan, ale o celistvost Číny jako takové, myslím tím pevninské Číny. Čína se obrovsky bojí toho, aby nedopadla jako Sovětský svaz. Kdyby jednotlivé regiony začaly usilovat o jakousi samostatnost, tak je to pro Čínu zdrcující,“ řekl.