Kubera poprvé jako šéf Senátu zamířil na Hrad. Podpořil přesun české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma

Nový předseda předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS se ve čtvrtek poprvé setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Projednávali schvalování Istanbulské smlouvy, podporu státu Izrael nebo volbu nového ústavního soudce. Uvedl také, že prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch má v Senátu dobré šance být schválen za ústavního soudce. Praha 19:42 6. 12. 2018 (Aktualizováno: 19:57 6. 12. 2018)

Kubera jednoznačně podpořil Zemana v tom, že česká ambasáda v Izraeli by měla být přesunuta z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zeman přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma podporuje dlouhodobě. Kubera ve čtvrtek řekl, že s ním souhlasí. Z dalších ústavních činitelů se dosud nikdo podobně jasně nevyjádřil.

Odpůrci přesunu ambasády tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma.

Shodli se také na podpoře ekonomické diplomacie, Kubera se ale domnívá, že by ekonomické cesty představitelů státu měly směřovat do různých regionů a ne pouze do Číny a Ruska. Podporou obou států je Zeman znám. V Číně byl během svého působení na Hradě již čtyřikrát a popáté do země pojede na jaře.

Politici se naopak neshodli na zprávě o extremismu, kterou ve čtvrtek schválila Bezpečnostní rada státu, a na názoru na hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Podle mě je hnutí Tomia Okamury na hraně politického spektra, prezident ho považuje za legálně zvolenou stranu,“ řekl šéf Senátu.

Tématem jednání byla také armáda, u které oba podpořili navýšení výdajů na obranu na dvě procenta HDP, jak požaduje NATO. Nyní to je lehce přes procento. Kubera dodal, že Zeman chce, aby minimálně 20 procent z obranného rozpočtu putovalo na rozvoj vojenské infrastruktury a modernizaci armády. Oba se shodli na názoru k tzv. Istanbulské úmluvě, která se týká násilí na ženách, a protokolu OSN o migraci.

Gerloch ústavním soudcem

Zároveň požádal Zemana, aby do Senátu přišel odůvodnit, proč navrhuje jako nového ústavního soudce Aleše Gerlocha. „Prorektor UK Gerloch má v Senátu dobré šance být schválen za ústavního soudce,“ řekl Kubera.

Gerloch se k návrhu vyjádřil už koncem listopadu. „Samozřejmě se k tomu kloním kladně, ale potřebuju si ujasnit ještě některé souvislosti osobní a pracovní,“ řekl Radiožurnálu. Na Ústavním soudu by mohl nahradit Jana Musila, který se ke konci ledna chystá skončit ze zdravotních důvodů.