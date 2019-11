Zemanův expertní tým odsoudil Kuberův a Hřibův postup vůči Číně. Podle Petříčka cesty zakázat nelze

Expertní tým prezidenta Miloše Zemana v sobotu jednoznačně odsoudil počínání předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ve vztahu k Číně. Po jednání o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Kubera, který je po prezidentovi druhým nejvyšším ústavním činitelem tento týden potvrdil, že příští rok navštíví Tchaj-wan. Praha 16:49 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a předseda Senátu Jaroslav Kubera | Foto: Hana Brožková | Zdroj: Pražský hrad

Česká republika přitom s ohledem na politiku jedné Číny neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát. Čína totiž považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání na dotaz novinářů potvrdil, že se jednání dotklo i Kuberova záměru cestovat na Tchaj-wan. „Jsme demokratická společnost, to si myslím, že tady můžeme všichni potvrdit. Na druhé straně pan předseda (Kubera) byl u posledního jednání ústavních činitelů, kde jsme se přihlásili k politice jedné Číny,“ řekl Petříček.

„Skutečně na této úrovni je to výjimečné, že by takto vysoce postavený ústavní činitel cestoval na Tchaj-wan, nicméně říkám, toto rozhodnutí je na panu předsedovi. Vláda nemá nástroj jak mu v tom zabránit,“ dodal ministr.

Cesta nelze zakázat

Poznamenal, že nemá možnost Kuberovi jeho cestu zakázat. Česko by mělo podle něj vystupovat vůči svým partnerům transparentně. „Ale myslím, že zároveň také tvrdíme jasně, že Čína by se neměla pohoršovat nad tím, že máme zájem rozvíjet ekonomické vztahy s Tchaj-wanem za podmínky, že naše vláda, a to dělá opakovaně, se hlásí k naší politice jedné Číny,“ dodal.

Debata expertního týmu se podle ministra týkala i vztahů s Čínou. „Naší snahou je dále rozvíjet strategický dialog prostřednictvím mezivládní komise. Očekáváme, že v příštím roce by se mohlo uskutečnit toto jednání a navázat na smíšený česko-čínský ekonomický výbor, jehož zasedání proběhlo pod garancí ministerstev průmyslu a obchodu v říjnu letošního roku,“ dodal.

Ministr řekl, že česká strana uznává politiku jedné Číny, ale zároveň chce rozvíjet i ekonomickou spolupráci s Tchaj-wanem. „A to je potřeba i čínským partnerům takto jasně vysvětlovat, že tam jsou skutečně tyto dvě naprosto odlišné roviny, že vláda v tomto neustupuje od své tradiční politiky, ale má zájem skutečně mít dobré ekonomické vztahy třeba i s Tchaj-wanem,“ dodal Petříček.

Právě článek obsahující uznání jedné Číny byl důvod, proč pražský magistrát vedený primátorem Hřibem vypověděl sesterskou smlouvu s Pekingem. Čínské velvyslanectví v ČR označilo ukončení smlouvy za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů.

