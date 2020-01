Senát navrhne vládě, aby Česko uctilo památku Jaroslava Kubery státním smutkem

Zda bude mít Jaroslav Kubera státní pohřeb nebo pohřeb se státními poctami, záleží na rozhodnutí rodiny.

Soustrast s úmrtím Kubery mohou lidé vyjádřit v malostranském sídle Senátu zápisem do kondolenční knihy, která bude do úterních 14.00 umístěna v jedné z recepcí Valdštejnského paláce, poté v hlavním sále.

Kondolenční knihy vystavily také Teplice, kde Kubera bezmála čtvrtstoletí působil jako primátor.

Předseda Senátu nečekaně zemřel v pondělí v ústecké nemocnici poté, co zkolaboval ve své teplické kanceláři. Bylo mu 72 let. Kubera patřil k nejvýraznějším českým politikům posledních tří dekád. Řadu let byl také jednou z nejvýraznějších tváří ODS.

Lavička s popelníkem u @SenatCZ.



Senátor M.Vystrčil už přemýšlí, jak nejlépe a po “kuberovsku” uctít památku zesnulého předsedy horní komory.



Rodina si přeje rozloučení v nejužším kruhu. S vládou a Hradem se bude odpoledne jednat o státním smutku. pic.twitter.com/Td5ILIzp16 — Zuzana Černá (@zuzana_cerna) January 21, 2020

Kubera zastával post předsedy Senátu od listopadu 2018, předtím byl zhruba dva roky jeho místopředsedou. A 24 let stál jako primátor v čele Teplic. Proslul také svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. A známý byl i svou kuřáckou vášní.

Někteří spolustraníci uvažovali o Kuberovi v roce 2017 jako o možném kandidátovi na prezidenta, politik ale případnou kandidaturu na nejvyšší funkci odmítl. Ve stejném roce získal roli prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman.

Lítost nad smrtí druhého nejvyššího ústavního činitele v Česku v pondělí vyjádřily desítky politiků napříč všemi stranami.

Pravomoci po předsedovi Senátu dočasně přebírá první místopředseda, kterým je senátor za Prahu 6 Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN).

Poslední cigareta, kterou už Jaroslav Kubera nevykouří.



Neoficiální pietní místo je i před pracovnou předsedy @SenatCZ, ve které úřadoval od listopadu 2018.



“Jste v Senátu, usmívejte se,” řekl by prý.@SeznamZpravy pic.twitter.com/9zWSen7VEZ — Zuzana Černá (@zuzana_cerna) January 21, 2020