Zesnulého předsedu Senátu Kuberu připomíná státní smutek. V poledne se po celém Česku rozezní sirény

Česko se v pondělí loučí se zesnulým předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. Jeden z nejvýraznějších politiků ODS a druhý nejvyšší ústavní činitel zemřel náhle 20. ledna ve věku nedožitých 73 let. Vláda na pondělí k připomenutí památky Jaroslava Kubery vyhlásila státní smutek. V 16 hodin začne pietní shromáždění v pražském Rudolfinu, od 11 hodin se s Kuberou budou moci lidé rozloučit i v Krušnohorském divadle v Teplicích. Praha 8:36 3. února 2020

V poledne se po celé zemi rozezní sirény. Pravidelná zkouška sirén první středu v měsíci (5. února) bude zrušena. Sirénám nebude předcházet žádné upozornění.

Jaroslav Kubera se narodil v roce 1947 v Lounech. Vystudoval gymnázium, pak nastoupil na dvě vysoké školy, ani jednu ale nedokončil. V roce 1992 vstoupil do Občanské demokratické strany. Členem horní komory parlamentu byl Kubera od roku 2000, předloni se stal jejím předsedou.

Šéf Senátu proslul svým humorem, ale taky kontroverzními výroky. Kritický byl hlavně vůči fungování Evropské unie, dotacím, feministkám nebo ekologickým hnutím. Byl taky vášnivým kuřákem a dlouhodobě kritizoval zákazy kouření. „Člověk má zlomenou ruku a nemůže si zakouřit na zahradě nemocnice,“ obhajoval svůj zvyk ve sněmovně.

‚Fičák‘ v Senátu

Celých čtyřiadvacet let stál Kubera v čele Teplic – nejdřív jako starosta a později jako primátor města. Ještě na lednovém sjezdu ODS promlouval ke spolustraníkům a byl plný energie. „Když jsem byl zvolen předsedou Senátu, tak jsem to přijal s velikou pokorou. Je to opravdu takový fičák, že si to málokdo umí představit, ale protože mě to šíleně baví, tak je to brnkačka,“ uvedl.

Odchod Jaroslava Kubery přijali s lítostí jeho političtí kolegové i oponenti. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Kuberu označil za fajn chlapa a úžasně vtipného člověka. „S jeho příchodem do pozice předsedy Senátu dostal Senát úplně jinou dynamiku a vztahy na úrovni čtyřech nejvyšších představitelů byly velice dobré,“ řekl.

Podle šéfa ODS Petra Fialy byla osobnost Jaroslava Kubery v mnohém nenahraditelná. „Jaroslav Kubera byl slušný a poctivý člověk, slušný a poctivý politik. Je to vidět na celé jeho kariéře a musíme to také ocenit. Bude nám velice chybět,“ podotknul.

Prezident Miloš Zeman řekl, že Jaroslava Kuberu považoval za svého přítele, přestože se někdy v názorech lišili. 28. října chce Zeman zesnulému předsedovi Senátu udělit nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva.