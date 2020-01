‚Autentický politik, poctivý chlap‘. Politici reagují na úmrtí předsedy Senátu Kubery

Na zprávu o smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) reagují politici na sociálních sítích. „Téhle šokující zprávě jsem nechtěl věřit,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle předsedy ODS Petra Fialy šlo v případě dlouholetého primátora Teplic, dvaasedmdesátiletého Kubery, o náhlé úmrtí, bližší informace ale podle svých slov nemá. Aktualizováno Praha 13:18 20. 1. 2020 (Aktualizováno: 13:36 20. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). | Foto: Jakub Poláček/CNC | Zdroj: Profimedia

„Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem Kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky,“ okomentoval událost Fiala. „Byl velký obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Jaroslav nám všem bude chybět.“

Podle Miroslavy Němcové (ODS) byl Kubera ještě na sobotním sjezdu strany plný síly. „Kongres začal ráno a trval skoro až do půlnoci. On tam pořád pobíhal, venku chvíli kouřil, pak zas byl vevnitř, žertoval, byl plný energie. Učil mě, jak předbíhat v dlouho frontě, když jsme čekali na volbu. Užíval si to. Ani nezakašlal,“ popsala poslankyně ODS.

„Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé jeho rodině,“ uvedl dále premiér. „Vždy jsme si dobře rozuměli,“ řekl Babiš na tiskové konferenci. Možnost státního pohřbu vláda projedná, podle Babiše je ale hlavní přání rodiny. Podle místopředsedy ODS Miloše Vystrčila byl Kubera „úžasný člověk, můj velký učitel“. „Brečím a nejde to zastavit,“ napsal.

Soustrast Kuberově rodině vyjádřil také poslanec a bývalý teplický radní Dominik Feri (TOP 09). „Je mi to hrozně líto. Seděli jsme spolu v městské radě. Občas to bylo veselé, občas zase ne. Byla to však moc dobrá škola a hodně mi to dalo,“ uvedl.

„Jarda Kubera byl politik, který vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů. Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap. Chci vyjádřit hlubokou soustrast jeho blízkým a čest jeho památce,“ napsal na sociálních sítích předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Senátora Pavla Fischera zpráva o Kuberově úmrtí zaskočila. „Myslím na jeho rodinu a nejbližší.“ Podobně se vyjádřil také předseda ČSSD Jan Hamáček. „Přišlo to jako blesk z čistého nebe. S Jardou Kuberou jsem v mnohém věcně nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým,“ napsal na twitter. „Těžko se mi tomu věří, Jaroslav Kubera byl pořád plný elánu a dobré nálady. Jeho humor ocenil snad každý,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Je mi to moc líto. Tady se těžko hledají slova… Odpočívej v pokoji, Jaroslave,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové byl Kubera „politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel“. „Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu.“ Jiří Pospíšil podotknul, že Kubera dokázal být úspěšným primátorem i senátorem. „Takových politiků už dnes bohužel moc není.“

„Je to naprostý šok,“ napsal na sociální sítě europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Jsou zprávy, které vás donutí se zastavit, ať děláte, co děláte. Zprava o úmrtí předsedy senátu Jaroslava Kubery, je jednou z nich.“

Do Senátu byl Kubera poprvé zvolen v roce 2000, od té doby mandát vždy obhájil. V horní parlamentní komoře byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu. Od listopadu loňského roku pak jejím předsedou, kdy vystřídal Milana Štěcha z ČSSD.

