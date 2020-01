Kubera nebude mít státní pohřeb, pietní shromáždění budou v Teplicích a v Praze

Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS nebude mít státní pohřeb. Uskuteční se v rodinném kruhu Radiožurnálu to řekl senátor a jeho stranický kolega Miloš Vystrčil. Veřejnost se bude moct s Kuberou rozloučit v poledne 3. února v teplickém Krušnohorském divadle. Odpoledne se bude konat pietní shromáždění v pražském Rudolfinu, které bude jen pro pozvané hosty. O případném státním smutku bude ještě jednat vláda. Teplice/Praha 14:44 22. 1. 2020 (Aktualizováno: 15:10 22. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kubera | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O organizaci posledního rozloučení jednali ve středu s Kuberovými blízkými v Teplicích předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil a vedoucí kanceláře předsedy Senátu Petr Kostka.

Lavička s popelníkem jako památka na Kuberu. ‚Mám pozitivní i negativní reakce, říká senátor Vystrčil Číst článek

Senát navrhl vládě vyhlášení státního smutku, a to rovněž na pondělí 3. února. Kabinet by o tom měl rozhodnout příští týden v pondělí.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera nečekaně zemřel v pondělí v ústecké nemocnici poté, co zkolaboval ve své teplické kanceláři. Bylo mu 72 let. Patřil k nejvýraznějším českým politikům posledních tří dekád. Řadu let byl také jednou z nejvýraznějších tváří ODS.

Kubera zastával post předsedy Senátu od listopadu 2018, předtím byl zhruba dva roky jeho místopředsedou. A 24 let stál jako starosta a později primátor v čele Teplic.

Dnes jsem navrhl premiérovi vyhlášení státního smutku na pondělí 3. února v souvislosti s úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery . Ten samý den proběhnou smuteční rozloučení v Teplicích a pietní shromáždění v pražském Rudolfinu. — Jiří Růžička (@ruzickavsenatu) January 22, 2020

Ještě na sjezdu byl plný energie a učil mě, jak předbíhat ve frontě, říká Němcová k úmrtí Kubery Číst článek

Proslul také svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. A známý byl i svou kuřáckou vášní.

Někteří spolustraníci uvažovali o Kuberovi v roce 2017 jako o možném kandidátovi na prezidenta, politik ale případnou kandidaturu na nejvyšší funkci odmítl. Ve stejném roce získal roli prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman.

Lítost nad smrtí druhého nejvyššího ústavního činitele v Česku v pondělí vyjádřily desítky politiků napříč všemi stranami. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost.

Pravomoci po předsedovi Senátu dočasně přebírá první místopředseda, kterým je senátor za Prahu 6 Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN).