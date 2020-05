Jaroslav Kubera zemřel na infarkt, ukazuje protokol z pitvy. Tu lékaři provedli už den po jeho smrti

Příčinou náhlého úmrtí předsedy Senátu Jaroslav Kubery (ODS) byl infarkt. Prokázala to pitva. Ke zkoumání otravy nebyl důvod. Vyplývá to ze závěru pitevního protokolu, který okomentovala na facebooku dcera zesnulého politika z Teplic. Dlouholetý primátor Teplic zemřel nečekaně 20. ledna ve věku 72 let.

