Ještě na sjezdu byl plný energie a učil mě, jak předbíhat ve frontě, říká Němcová k úmrtí Kubery

Je to šok, komentují shodně politici napříč stranickým spektrem úmrtí dlouholetého senátora a primátora Teplic Jaroslava Kubery z ODS. Ještě v sobotu na sjezdu strany podle poslankyně ODS Miroslavy Němcové působil, že je plný sil. „Ještě v sobotu žertoval a měl plno energie," řekla pro iROZHLAS.cz. Šéf horní komory zemřel v pondělí, bylo mu 72 let.

„Kongres začal ráno a trval skoro až do půlnoci. On tam pořád pobíhal, venku chvíli kouřil, pak zas byl vevnitř, žertoval, byl plný energie. Učil mě, jak předbíhat v dlouhé frontě, když jsme čekali na volbu. Užíval si to,“ popsala poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Kubera podle Němcové tak ještě o víkendu vypadal, že je v dobré kondici. „Ani nezakašlal,“ reagovala na otázku, jestli měl zdravotní potíže. „Vůbec nevím, co se stalo. Mluvila jsem pouze s panem místopředsedou ODS Miloše Vystrčilem, který mi volal a jenom v šoku mi sdělil, že zemřel Jarda Kubera. Neměli jsme to ani čas rozebírat, byli jsme jen v šoku,“ doplnila poslankyně.

Podle místopředsedy ODS Miloše Vystrčila byl Kubera „úžasný člověk, můj velký učitel“. „Brečím a nejde to zastavit,“ napsal na twitteru.

Kubera také na sobotním sjezdu občanských demokratů v Praze vystoupil s dvacetiminutovým projevem. „Dnes jsem na tomto kongresu nachodil 9885 kroků, což je 7,5 kilometru. Bohužel mi asi vyhřezne ploténka,“ žertoval.

Náhlá nevolnost

Co přesně se politikovi stalo, není zatím zřejmé. Podle šéfa ODS Petra Fialy se mu udělalo náhle nevolno. Místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09 a STAN) doplnil, že mohlo jít o srdeční příhodu. „Byla to nějaká rychlá záležitost, udělalo se mu špatně v kanceláři, odvezli ho do Ústí nad Labem do nemocnice,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Růžička dočasně po Kuberovi coby první místopředseda dočasně převezme jeho pravomoci. V úterý dopoledne se také sejde organizační výbor Senátu, který bude řešit další postup v otázce předsednictví horní komory Parlamentu.

Kubera proslul svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. Kritický byl zejména vůči fungování Evropské unie, dotacím, feministkám nebo ekologickým hnutím.

Byl dlouholetým politikem, řadu let patřil k nejvýraznějším tvářím ODS. Od listopadu 2018 byl předsedou Senátu, předtím zhruba dva roky jeho místopředsedou. A 24 let byl primátorem Teplic.