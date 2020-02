Čínská vláda varovala Kuberu před cestou na Tchaj-wan. K dopisu se připojila i Zemanova kancelář

Čína varovala před plánovanou cestou zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan, napsal server Aktuálně.cz. Podle jeho informací čínská ambasáda předala Hradu dopis, v němž komunistický režim vyhrožuje, že pokud cestu uskuteční, potrestá Kuberu i české firmy podnikající v Číně. Kancelář prezidenta hrozby podpořila vlastním přípisem, dopis předala Kuberovi v polovině ledna na novoročním obědě, uvedl web. Praha 11:27 19. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kubera | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kubera oznámil úmysl navštívit Tchaj-wan už loni. Sklidil za to kritiku od čínské diplomacie i prezidenta Miloše Zemana, podle něhož cesta není v ekonomickém zájmu České republiky.

Kubera 14. ledna, týden před svou smrtí, uvedl, že mise nemá protičínský charakter a nebude mít dramatické důsledky pro vztahy Česka s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást. Stanovisko Hradu a čínského velvyslanectví ČTK zjišťuje.

Číňané cestu označili za porušení prohlášení o navázání strategického partnerství, které prezident Zeman podepsal při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze v roce 2016. Hrad podle serveru v dopise od první věty varovali před důsledky případné Kuberovy cesty na Tchaj-wan.

„České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu neprospěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu, a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů,“ cituje Aktuálně.cz z dopisu.

Zákaz do pevninské Číny

„V posledních letech se česko-čínské partnerství nepřetržitě rozvíjí, což přináší českým podnikům hmatatelné výhody. Čína se již stala největším zahraničním trhem pro mnohé české společnosti, jako jsou Škoda Auto, Home Credit Group, Klavíry Petrof a další,“ zmiňuje dopis některé soukromé české firmy.

Kuberu a členy delegace pak komunistický režim varoval, že pokud cestu uskuteční, mohou zapomenout na to, že se pak ještě někdy podívají do pevninské Číny. „Předseda belgického senátu Jacques Brotchi, který Tchaj-wan navštívil v květnu 2019, již odstoupil z funkce a byl mu udělen celoživotní zákaz vstupu do Číny,“ je zmíněno v textu. Brotchimu přitom loni v květnu po volbách jen skončil mandát, připomíná server.

Kubera si podle webu dopis odnesl z Hradu v lednu i s přípisem šéfa zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka.

‚Interní komunikace‘

„Cesta předsedy Senátu J. Kubery je v současné době krajně nevhodná. Lze předpokládat, že v důsledku cesty dojde ke zmražení česko-čínské relace na dlouhou dobu, a to jak na úrovni politické, tak na úrovni ekonomické, jak tomu bylo v roce 2009,“ píše ve svém stanovisku podle serveru Jindrák.

Narážel tím na přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy tehdejším úřednickým premiérem Janem Fischerem v Praze. Na pozdější dotaz Aktuálně.cz reagoval Jindrák překvapeně, divil se, že zprávu má server k dispozici.

„To je interní komunikace a určitě ji nepředával nikdo z mých podřízených, ani já jsem to nebyl, nedal jsem ji nikomu mimo úřad,“ sdělil serveru Jindrák. Připustil ale, že věc s Kuberou probíral.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.