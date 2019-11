Zemanova vyjádření nekomentuji, nechci to eskalovat, řekl Kubera ke kritice cesty na Tchaj-wan

Zaorálek o připravovaném stavebním zákonu: Nespatří světlo světa, pokud nenajdeme dohodu

Jedno razítko a do roka může investor kopnout do země. To sliboval nový stavební zákon. Jenže to má háček. Aby současný systém zrychlil, chce stát krátit práva památkářů, ekologů i veřejnosti.