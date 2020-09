Nejvyšší státní vyznamenání pro Kuberu? Vdova po šéfovi Senátu ho odmítá od Zemana převzít

Věra Kuberová odmítla převzít od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela Jaroslava Kuberu (ODS). V rozhovoru pro server Seznam Zprávy označila chování prezidentské kanceláře za neuctivé a je přesvědčena o tom, že její muž by si ocenění takovouto formou nepřál. Zeman avizoval, že chce u příležitosti státního svátku 28. října Kuberu in memoriam ocenit Řádem bílého lva, což je nejvyšší státní vyznamenání. Praha 9:57 4. 9. 2020 (Aktualizováno: 10:20 4. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera zemřel náhle letos v lednu | Foto: Jakub Poláček/CNC | Zdroj: Profimedia

„Prezidentská kancelář mě kvůli vyznamenání pro manžela minulý týden kontaktovala, ale moje odpověď zněla, že toto vyznamenání nechci přijmout. Protože prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. A najednou mně přijde takové nespravedlivé, aby manžela vyznamenávali, ten by si to určitě nepřál touto formou,“ uvedla Věra Kuberová pro Seznam Zprávy.

Server iROZHLAS.cz požádal Pražský hrad o reakci na krok Kuberové. „V tuto chvíli záležitost ponecháme bez komentáře,“ odpověděl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Někdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera chtěl odjet koncem února na Tchaj-wan, s sebou se chystal vzít podnikatelskou misi. Plán vzbudil kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Miloše Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu.

Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Tehdejší předseda Senátu ale odmítl, že by návštěva Tchaj-wanu byla protičínská.

Kuberová již dříve mluvila o tom, že její muž čelil kvůli své plánované cestě na Tchaj-wan enormnímu tlaku, což mohlo přispět k jeho úmrtí. Média psala o dopisu, který čínské velvyslanectví předalo v lednu Hradu. Hrozilo v něm trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud na Tchaj-wan pojede.

Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví kancléř prezidenta Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci popřel. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.

Neuctivé chování

Kuberová v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedla, že její zesnulý muž byl nekonfliktní člověk, měl s každým přátelské vztahy, tedy i se Zemanem, se kterým se znal téměř celé polistopadové období.

„A poslední dobou, když pan prezident prohlásil, že přestal být můj manžel s cestou na Tchaj-wan jeho kamarádem, tak… i na tom obědě, že ho vzal tou holí po hlavě… prostě mně to připadá neuctivé a nemíním se v tomhle angažovat,“ uvedla k záměru prezidenta udělit Kuberovi státní vyznamenání.

Poté, co Kubera nečekaně zemřel, rozhodl se uskutečnit cestu na Tchaj-wan jeho nástupce v čele Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Čelí proto zlobě Číny, která ostrov považuje za své odštěpenecké území. Kuberová měla původně jet s Vystrčilovou delegací, nakonec ale do Asie neodletěla. Lékař jí to ze zdravotních důvodů nedoporučil.