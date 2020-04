Mynář odmítá spekulace o podílu na Kuberově smrti. Po novinářích chce omluvu

„Tvrzení, že jsem si měl ‚objednat výhružný dopis z čínské ambasády‘, je zcela nepravdivé a falešné. Vykonstruoval jej Deník N s úmyslem očernit mě, pana prezidenta a Čínskou lidovou republiku,“ uvedl kancléř Vratislav Mynář v prohlášení, které bylo ve čtvrtek zveřejněno na stránkách Pražského hradu. Vedoucí prezidentské kanceláře dodal, že redaktory deníku vyzval k omluvě nebo doložení svého tvrzení, jinak budou následovat právní kroky. Praha 16:21 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Nejsem advokátem Číny, ale dobré jméno mé i pana prezidenta budu hájit,“ míní Mynář. „Kdyby celá věc nebyla tak smutná, musel bych se smát, jak novináři, kteří nejdříve z pana Kubery léta dělali zastánce Číny a politického souputníka pana prezidenta v této otázce, z něj najednou dělají bojovníka proti Číně a oběť tohoto boje.“

Kancléř vysvětlil, že se dosud k článkům na téma předčasného úmrtí bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) nevyjadřoval v úctě k jeho památce a rodině. Změnit názor ho donutily údajně až spekulace, které se v poslední době objevily.

Jak popisuje, s Kuberou se seznámili v roce 2010 a tykali si. „To, že o tomto našem vztahu nevěděla paní Kuberová, případně o jeho charakteru nabyla jiný dojem, je mi líto. Já jsem vztah nás dvou viděl tak, jak jsem popsal výše, a nemám důvod o tom lhát,“ stojí v prohlášení vedoucího hradní kanceláře.

Reportérka České televize: Hrad o tlaku na senátora Kuberu dál mlčí. Na odpovědi čeká rodina i veřejnost Číst článek

Co se týče schůzek mezi Kuberou a prezidentem Milošem Zemanem, těch se kancléř údajně účastnil až s výjimkou jedné, kdy byl v karanténě po návratu z Číny. Co se na setkáním probírá a případně i to, jaké dokumenty na nich byly předány, dokazují zápisy. „Jasně z nich plyne, že k žádnému vyhrožování či vydírání na nich nedošlo,“ říká Mynář.

Jak tvrdí, chápe citové rozpoložení paní Kuberové i to, že dnes některé věci vnímá „citlivěji, než jak se ve skutečnosti staly“. Zmiňuje přitom událost, kdy měl Zeman Kuberu uhodit holí po hlavě. „Nic takového se nestalo – pan prezident v žertu naznačil poklepání holí,“ uvádí.

„Pan Kubera byl bohužel nemocný a svou nemoc nebral vážně. Vysoký tlak je zákeřná nemoc, která nebolí. Je mi líto, že zemřel, protože tu mohl ještě pár let být, udělat spoustu práce a bavit všechny okolo svým neformálním přístupem k životu i politice,“ dodal Mynář.

Čínský dopis Kuberovi

Čínské velvyslanectví podle dřívějších informací Aktuálně.cz předalo v lednu Hradu dopis, kde hrozilo trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční jeho plánovaná návštěva Tchaj-wanu.

Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. V polovině března odmítli čeští nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními.

Mynář informaci Deníku N popřel, Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 svého kancléře podpořil, aniž sdělil něco dalšího.

Sněmovní zahraniční výbor ve čtvrtek o dopisu jednal se zástupci ministerstva zahraničí. Ministr Tomáš Petříček z ČSSD na úvod řekl, že jeho úřad nebyl součástí komunikace, která byla čínskou ambasádou adresována Kanceláři prezidenta republiky, ani se nepodílelo na vzniku doprovodného textu k dopisu, který vypracoval zahraniční odbor Hradu. Následně bylo jednání výboru pro veřejnost uzavřeno.