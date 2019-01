Kuberovi se zahraničím radí manželka exministra Mlynáře, současného manažera PPF

Pavlína Mlynářová, žena vysoce postaveného manažera PPF a exministra Vladimíra Mlynáře, působí jako poradkyně pro zahraniční otázky u předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), uvedl Deník N. „Absolutně to s PPF nemá žádnou souvislost. Vybral jsem si ji proto, že je schopná poradkyně se zkušenostmi se zahraniční politikou,“ řekl Kubera. Praha 13:00 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kubera | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Paní Mlynářová je jedna z mých poradkyň. Vím, že je to manželka pana Mlynáře z PPF. Radí mi v zahraničních věcech. Třeba v přípravě na schůzky téměř všech velvyslanců, kteří jsou akreditováni v Praze,“ řekl deníku Kubera, jeden z nejvýše postavených ústavních činitelů.

Předseda Senátu dodal, že mu Mlynářová radí asi měsíc.

Externí poradkyně

Sama Mlynářová potvrdila, že působí jako poradkyně. „Ano, mohu potvrdit, že pracuji jako externí poradce pro oblast zahraniční politiky v sekretariátu předsedy Senátu, pana Kubery,“ řekla. Mlynářová dříve působila v Kanceláři prezidenta republiky za Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana.

Náplň práce ovšem nechtěla nijak rozvádět. „Já o jejím obsahu zachovávám profesní mlčenlivost. S mým manželem však nikterak nesouvisí, a to, co v otázce naznačujete (vazby na PPF, pozn. red.), se mě dotýká,“ dodala. Mlynářová studovala ve Spojených státech na American University a The George Washington University.

Vladimíř Mlynář spoluzakládal Lidové noviny, krátce tam pracoval jako redaktor. Poté začal pracovat v týdeníku Respekt, kde působil od roku 1994 do 1997 jako šéfredaktor. Poté se začal věnovat politice, rok působil jako ministr bez portfeje v úřednické vládě Josefa Tošovského. Mezi lety 2002 a 2005 byl ministrem informatiky a od roku 2010 je ředitelem pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera.