Zemřel Jaroslav Kubera, předseda Senátu a dlouholetý primátor Teplic

„Ano, bohužel tuto smutnou zprávu musím potvrdit a dále se k tomu v tuto chvíli nemůžeme vyjadřovat,“ potvrdila mluvčí Senátu Sue Nguyen.

„Bohužel je to pravda. Náhlá nevolnost, to je všechno, co vím. Výsledek je ale bohužel takový, že Jaroslav Kubera zemřel,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda ODS Petr Fiala. „Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky,“ dodal na twitteru.

„Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit,“ napsal na twitteru místopředseda ODS Miloš Vystrčil.

„Téhle šokující zprávě jsem nechtěl věřit. Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc lito. Upřímnou soustrast celé jeho rodině,“ uvedl na twitteru premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Kubera byl dlouholetým politikem, řadu let patřil k nejvýraznějším tvářím ODS. Od listopadu loňského roku byl předsedou Senátu. Předtím byl zhruba dva roky jeho místopředsedou. A zhruba 24 let byl primátorem Teplic.

„Pomohl velmi výrazně k tomu, že Senát je vnímán jako stabilní instituce, kde se věci projednávají seriózně,“ řekl Kuberův předchůdce v čele Senátu Milan Štěch z ČSSD.

Byl velký obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Jaroslav nám všem bude chybět. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2020

Rodák z Loun (16. února 1947) vystudoval gymnázium, vysokoškolské studium nedokončil. V letech 1967 až 1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a poté až do roku 1990 v obchodním oddělení Elektrosvitu Teplice. Na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ. V ODS pak byl od roku 1992.

V letech 1990 až 1994 byl tajemníkem Městského úřadu Teplice. V roce 1994 byl poprvé zvolen teplickým starostou, ve funkci (od roku 2002 primátorské) byl až do loňských voleb, po kterých se o ni již neucházel (do čela města byl tedy zvolen šestkrát). Uspěl i v loňských komunálních volbách, ODS dovedl ve městě k vítězství.

Do Senátu byl Kubera poprvé zvolen v roce 2000, od té doby mandát vždy obhájil. V horní parlamentní komoře byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu. Od listopadu loňského roku pak jejím předsedou, kdy vystřídal Milana Štěcha z ČSSD.

Někteří spolustraníci o Kuberovi loni uvažovali jako o možném kandidátovi na funkci prezidenta republiky, politik ale případnou kandidaturu na nejvyšší funkci odmítl.