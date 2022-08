Problémy v oblasti energetiky jsou z drtivé většiny způsobeny Německem. Je to klíčový hráč, říká Míl

Česká republika chce na evropské úrovni probrat možné zastropování cen energií a svolává kvůli tomu i Evropskou radu ministrů. O možných mimořádných energetických opatřeních v pondělí jednal premiér Fiala (ODS) s německým kancléřem Olafem Scholzem, který přijel do Prahy. „Německo je zcela zásadní hráč,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu bývalý ředitel ČEZ a bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Rozhovor Praha 19:45 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Energetika by neměla fungovat tak, že bude v uvozovkách ožebračovat spotřebitele a diskvalifikovat evropského hospodářství,“ říká Míl | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jak důležité je Německo pro přijetí celoevropských opatření kvůli cenám energií?

Německo je zcela zásadní hráč, protože veškeré problémy, které vznikají v oblasti energií, jsou způsobeny z drtivé většiny ze strany Německa, ať už v dodávkách plynu, popřípadě v cenách elektrické energie.

Německo tím, že má vysoký podíl obnovitelných zdrojů, potřebuje velké množství plynových elektráren, které stabilizují soustavu. Kvůli vysoké ceně plynu elektrická energie na burze dosahuje té výšky, které dosahuje. Především Německo samo o sobě by bylo schopné toto dostat pod kontrolu.

Mít evropskou dohodu by bylo pochopitelně ještě lepší. Ale nevěřím v evropskou dohodu na zastropování cen elektrické energie. To je téměř nereálné a stálo by to hromadu času, energie a peněz. Daleko efektivnější je právě zastropování cen plynu používaného pro výrobu elektrické energie. To znamená takzvaných závěrných elektráren, které v podstatě zvedají cenu na burze.

To kdyby se povedlo, a já jsem osobně přesvědčen, že to je velmi reálná a velmi rychlá cesta, tak by došlo pro další obchodovatelná období na burze k dramatickému poklesu cen. Určující ceny pro elektrickou energii a její ceny by měly elektrárny především v černouhelné, ale větší podíl by pak pochopitelně měly i ty s daleko nižšími výrobními náklady.

Mohli bychom to velmi rychle pocítit na našich zálohách. Takové opatření má dramatický protiinflační efekt a jakákoli snaha o zastropování cen elektrické energie v Evropě je v podstatě řešení důsledku, Když odstraníme příčiny tím, že zastropujeme cenu pro výrobu elektrické energie z plynových elektráren, to znamená, zastropujeme cenu plynu. To mohou udělat i bez evropské dohody.

Jak složité by bylo zastropovat pouze cenu plynu určeného k výrobě elektřiny? Jak složité je účetně oddělit na burze plyn, který jde na výrobu elektřiny?

Německo to může udělat, takže oddotuje rozdíl dodavatelům plynu, pokud chce. Může se pochopitelně udělat jakákoli jiná dohoda, třeba i vyjmutí plynových elektráren z určujícího faktoru na burze změnit v jiný formát započítávání. To je technická záležitost, ale zcela nejelegantnější je pochopitelně dotace dodavateli plynu tak, aby se cena plynu vrátila třeba na úroveň 18 měsíců zpátky.

Uvědomme si, že v tom případě náklady ze strany Německa budou na 20 procentech toho, co Německo dává na různé kompenzace. Stejně tak by to bylo i v Evropě. Všechny snahy o odstranění příčin jsou vždycky dramaticky levnější, než když řešíte jen důsledky. A je-li příčinou vysoká cena plynu pro výrobu elektrické energie, tak to pojďme takto odstranit.

Druhá možnost, kterou Evropa bohužel odmítá, ale stálo by za to jí realizovat, je pro příští rok nebo dva zcela zrušit platbu za emisní povolenky pro emisní zdroje, protože lidé na to prostě nemají. A tento takzvaný daňový poplatek za emise CO2 je uplatňován pouze v Evropě, nikde jinde ve světě.

A nejsem přesvědčen, že vede ke snížení emisí a k tomu, že by občané měli lepší pocit z toho, že se snažíme přejít na jiné zdroje energie. Takto to prostě bohužel není.

Ještě k tomu případnému zastropování cen plynu nebo vyjmutí cen plynu, který jde do plynových elektráren. Pokud by k tomu došlo, nezpůsobilo by to zastavení trhu, co by obchodníky nutilo prodávat za tu naší zastropovat cenu?

Takto on žádný trh, řekněme si pravdu, žádný trh neexistuje. To, co se obchoduje, jsou jen části produkce, která bohužel tou cenu určuje pro dlouhodobé kontrakty. Ale energetika je odvětví s dlouhodobou realizací investic a s dlouhodobou návratností a jako taková by měla především fungovat na dlouhodobých bilaterálních smlouvách a ne na krátkodobém spotovém trhu.

Vy říkáte, že by měla, ale my víme, že spotový trh dnes existuje.

Existuje, ale nefunguje, protože je ovlivňován dotacemi pro obnovitelné zdroje, penalizací fosilních elektráren, povolenkami a je pochopitelně tím, že plyn, je zbraň. To není jenom o cenách plynu z Ruska, protože to prostě za tyto ceny není. To je o spekulaci na tom trhu.

Všimněte si, v loňském roce povolenky vyskočily na násobky. Evropa a Komise odmítala, že se jedná o spekulace, aby po dvou měsících musela přiznat, že povolenky byly předmětem spekulací ze strany finančních institucí. V ten moment ale toto spotřebitele nezajímá, ani firmy, ani vás jako domácnost, protože vy platíte třeba o korunu nebo dvě za kWh víc.

V tomto případě jsem přesvědčen, že trh nefunguje. Nefunguje-li, a shodla se na tom Francie, Řecko, Rumunsko, Španělsko, Itálie už vloni v listopadu, tak je potřeba pravidla změnit, protože nefunkční trh znamená totální diskvalifikaci v podstatě jakéhokoli tržního hospodářství i v dalších oborech a je potřeba to rychle napravit

Jaký je postoj Německa, známe ho?

Nevím, jaký bude postoj Německa. Předpokládám, že před jednáním probíhaly diplomatické konzultace. Ale na rovinu řečeno, je v zájmu Německa, aby takový krok udělalo, protože pro Německo samotné to bude výrazně levnější. Bude to výrazným pozitivním krokem pro celou Evropu.

A pokud by se do toho samotnému Německu nechtělo, tak jsem přesvědčen, že se dá sehnat podpora i od dalších zemí v Evropě, tak, aby se udělala nějaká celoevropská shoda v historicky krátké době jednotek týdnů. ¨

My si nemůžeme dovolit dále čekat. Já rozumím tomu, že spoustě lidí, firmám tento stav vyhovuje. Peníze ze spekulací přesahují vůbec možnost představ obyčejného občana, tady je miliarda korun drobná částka.

To znamená, vraťme se na zem a k tomu, jak vůbec energetika má fungovat. Především by neměla fungovat tak, že bude v uvozovkách ožebračovat spotřebitele a diskvalifikovat evropského hospodářství.