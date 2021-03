Míl ke svému odvolání: O vyšší prověrku mě nikdo nežádal. Ministr přestal komunikovat

Přes dva roky fungoval Jaroslav Míl ve funkci vládního zmocněnce se základní bezpečnostní prověrkou. Nyní to podle ministerstva průmyslu a obchodu je problém. Míla proto z funkce vláda odvolala. Krok přišel v době, kdy končící zmocněnec kritizoval postup ministerstva průmyslu a obchodu při přípravě tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Praha 21:13 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Míl | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Hlavním důvodem pro vaše odvolání je podle ministra průmyslu chybějící bezpečnostní prověrka. Ve funkci už jste přes dva roky. Sdělil vám za tu dobu někdo, že chybějící prověrka je problém?

Slyším poprvé, že by někdo požadoval vyšší bezpečnostní prověrku, než jakou mám. V minulosti jsem pochopitelně měl prověření na tajné. Ale to teď v této funkci nebylo potřeba, protože moje role jako vládního zmocněnce nebyla řešit bezpečnostní aspekty, moje role byla řešit systém celé přípravy projektu a jednání s Evropskou komisí.

Nikdo vás tedy nevyzval k tomu, abyste si o vyšší prověrku zažádal?

Ne. To základní nejnižší prověření na vyhrazené mám, tedy na možnost seznamovat se s důvěrnými dokumenty. I to pověření, které mám, stačilo k tomu, abych se mohl účastnit některých jednání Bezpečnostní rady státu. Ne vždy se jednalo o věcech v režimu tajné, například uzavřená jednání vlády v tomto režimu byla přístupná.

V návrhu na vaše odvolání taky stojí, že jste opakovaně překračoval mandát vládního zmocněnce.

O tom také slyším poprvé. Moje role byla koordinace ministerstev, úřadů. Teď jsem měl zásadní výhrady k návrhům ministerstva průmyslu na nejbližší postup. Ty jsem zaslal členům Bezpečnostní rady státu před pondělním jednáním. Jsem přesvědčen, že tyto moje výhrady byly oprávněné.

Ministr průmyslu taky uvedl, že selhávala komunikace s vámi. Je to relevantní argument?

Nejlepším příkladem toho, jak komunikace funguje nebo nefunguje, je to, že o svém odvolání jsem se dozvěděl až z médií, chvilku předtím, než jste zavolala. Pan ministr ani nikdo z vlády mě nekontaktoval. Stejně tak jsem se dozvěděl z médií o dnešním (pondělním) jednání Bezpečnostní rady státu. A další věc - 11. března proběhlo jednání za účasti premiéra s vedením ČEZ o poptávkové dokumentaci. Toto jednání bylo na základě zadání z ministerstva průmyslu, o kterém jsme já ani nikdo z mého týmu ani nebyli informováni. Myslím si, že komunikace z mé strany byla dostatečná. Ale na každou komunikaci musí být dva.

Vy jako vládní zmocněnec pro jádro jste tedy neznal plány ministerstva průmyslu, které minulý týden oznámilo, že plánuje oslovit čtyři zájemce o tendr a zaslat jim bezpečnostní „dotazník“?

Mě s tím pan ministr detailněji seznámil v pátek. Já jsem mu na místě sdělil, co je potřeba udělat, aby ten projekt nezhavaroval, a jaká je potřeba přijmout opatření. Bylo mi přislíbeno, že tato záležitost bude řešena v nejbližších dvou týdnech a připomínky budou reflektovány. Následně jsem se dozvěděl, že bude jednat Bezpečnostní rada státu. Proto jsem informoval předsedu rady, kterým je zároveň předseda vlády, co považuji za důležité. Sepsal jsem připomínky, co by mělo být dál zohledněno, aby nebyl ohrožený celý projekt a notifikační proces.

Aspoň 12 měsíců

Co konkrétně jste v těch připomínkách uvedl?

Například je nutné zachovat lhůtu 12 měsíců na podání nabídek. Dělám-li předkvalifikaci v rámci bezpečnosti, tak bych těch 12 měsíců měl v každém případě dodržet, protože tam je jediná možnost, jak zajistit, že všichni potenciální dodavatelé budou schopni komunikovat s našimi společnostmi, ať už průmyslovými nebo stavebními firmami a začlenit je do svého dodavatelského řetězce.

Ministr průmyslu minulý týden avizoval, že teď bude šest měsíců na vypracování bezpečnostních dotazníků, pak nová vláda oficiálně spustí výběrové řízení, které bude trvat dalších šest měsíců. To tedy podle vás nestačí?

To je v rozporu s jednáním mezi předsedou vlády a předsedy opozičních stran. Bylo domluveno, že bude dvanáct měsíců na zpracování nabídek. Pokud tedy mám předkvalifikaci, která není součástí výběrového řízení, a samotné období zkrátím na šest měsíců, tak celkem logicky tato dohoda není naplněna. Troufnu si tvrdit, že v době covidu a v době restrikcí na cestování a jednání, je i těch dvanáct měsíců extrémně málo.

A jak hodnotíte dnešní závěry Bezpečnostní rady státu? Ta konstatovala, že pracovní skupina včetně tajných služeb teď zpracuje bezpečnostní dotazníky, zašle je čtyřem uchazečům včetně ruského Rosatomu. Skupina následně bezpečnostní dotazník i vyhodnotí.

Je v pořádku, když se stát rozhodne udělat bezpečnostní dotazník. Nicméně to, co my hodnotíme z hlediska bezpečnosti České republiky, je dodavatel jaderného ostrova a majitel takzvané funkce architekt inženýra. To znamená toho, kdo zná celou filozofii projektu. Bez nich se jaderná elektrárna postavit nedá. A toto hodnocení již proběhlo.

Pokud chceme vedle té bezpečnosti typu „security of the state“ hodnotit ještě jadernou bezpečnost, bezpečnost práce, technickou bezpečnost, programy zajištění jakosti, to je všechno možné. Ale to je součástí standardního výběrového řízení a v daný moment je zcela nesmyslné se na toto ptát.

Jaký by byl podle vás tedy optimální další postup?

Pochopitelně stát má právo a povinnost dál zkoumat bezpečnostní aspekty. Pokud je na to je potřeba určitý čas, tak se musí státu dát. Pokud tedy to, co bylo doteď učiněno, není dostatečné. V každém případě je bezpodmínečně nutné získat politickou shodu. Pokud není politická shoda, je dobré počkat na období, až politická shoda bude nalezena a potom vyhlásit výběrového řízení. To je názor, který několikrát sdělil i předseda vlády. Myslím, že je to relevantní názor. Za sebe, jako Jaroslava Míla, bych preferoval, aby byla nalezena politická shoda co nejdříve, a aby byl tendr zahájen

Vyjmenovali jsme argumenty ministra průmyslu pro vaše odvolání. Vy s nimi nesouhlasíte. Kde tedy vidíte hlavní důvody, proč ve funkci končíte?

Každý si může vybrat, s kým chce nebo nechce spolupracovat. Forma a argumentace už jsou zástupná záležitost. Věřte mi, že já nebyl ten, který chtěl dělat zmocněnce vlády pro jadernou energetiku. Já jsem tuto funkci dostal nabídnutou. Podmínkou pro mě byly dvě věci – transparentní výběrové řízení a široká politická podpora, tady účast i opozičních stran v rámci zpracovávání podkladů a řízení projektu. Sebelepší výběrové řízení bez politické shody je v podstatě k ničemu.

My jsme věnovali poslední dva roky tomu, aby Česká republika měla vybranou lokalitu, kvalifikovaného investora, byla schopná definovat, co potřebuje od kvalifikovaného dodavatele, měla zajištěno financování, měla vytvořeno stabilní legislativní prostředí.

Ztráta politické shody

Říkal jste, že podmínkou pro vás při nástupu do funkce bylo transparentní výběrové řízení a široká politická shoda. Jak se tyto podmínky daří naplňovat?

Politickou shodu jsme ztratili. A transparentní výběrové řízení? Bude-li dáno dvanáct měsíců na zpracování nabídek, tak by se dalo říct, že může být transparentní.

Vy jste ze své pozice poslední dva roky jednal i s Evropskou komisí o notifikaci celého projektu na stavbu nového bloku. Tuto agendu teď tedy předáte ministerstvu průmyslu. Myslíte, že to celý proces může zkomplikovat?

Kvůli chystaným změnám se ta jednání dostanou do situace, kdy budeme muset upravit veškerou dokumentaci, kterou jsme jim předali. Budeme muset upravit termíny. Ale myslím, že si s tím MPO poradí.

O odvolání jste se dozvěděl teď. Máte už ale nějakou představu, co budete dělat dál?

Myslím, že zájmů a práce mám dostatek. Takže se budu věnovat tomu, co mě bavilo předtím, než jsem se stal zmocněncem a bude mě to určitě bavit znova. Možná si najdu čas na rodinu, kamarády a své zdraví.