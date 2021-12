Šaroch povolil převoz spisu k Čapímu hnízdu do sněmovny. Bude ve speciální místnosti

Státní zástupce Jaroslav Šaroch povolil převoz spisu ke kauze Čapí hnízdo do sněmovny. Do speciálně zabezpečené místnosti výboru má dorazit 7. prosince. V pátek to řekla Právu šéfka mandátového a imunitního výboru Helena Válková (za ANO). Členové výboru budou mít na prostudování spisu ohledně údajného padesátimilionového dotačního podvodu, kde byl původně obviněn mimo jiné premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), tři týdny.

