Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu historika Šebka a do Rady České televize Ilju Racka

Na volné místo v Radě Českého rozhlasu poslanci zvolili historika Jaroslava Šebka, navrženého Akademií věd ČR. Do Rady České televize zvolila v prvním kole volby na pět volných míst jen bývalého ředitele ostravského studia ČT Ilju Racka. Dalších osm kandidátů postupuje do druhého kola volby. Na volné místo v Radě ČT po odvolané radní Haně Lipovské poslanci nikoho nezvolili, do druhého kola postupují bývalí radní Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa.

