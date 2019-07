Soud odložil odvolání Staníka, bývalého tajemníka SPD. Za nenávistné výroky dostal roční podmínku

Městský soud v Praze ve středu nerozhodl o odvolání bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka proti ročnímu podmíněnému trestu za údajně nenávistné výroky pronesené v prostorách Sněmovny. Soud jednání odročil na září. Staník měl hanlivé výroky o homosexuálech, Romech a Židech pronést v parlamentu v říjnu 2017. Podle státní zástupkyně tak podněcoval k nenávisti vůči skupině osob. Praha 15:53 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý tajemník Jaroslav Staník stál v dubnu 2019 před soudem kvůli hanlivům výrokům vůči menšinám. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Staník ve středu ve své obhajobě mimo jiné požadoval, aby se k celému případu vyjádřil poslanec SPD Jaroslav Holík a doplnil tak dokazování. Staník dělal v minulosti Holíkovi poradce a zároveň je Holík muž, který byl u celého incidentu v říjnu roku 2017 přítomný.

Staník tvrdí, že právě s Holíkem tehdy popíjel alkohol, slavili prý úspěch SPD v tehdejších volbách a podle Staníka má tak k případu co říct. Zároveň zpochybňuje to, že v prostorách, kde byli, mohli svědci slyšet, co říká, popisuje Staník.

„Ten den bylo narváno k prasknutí, pochybuji, že pan svědek Černoch mohl něco slyšet v místě, kde on popisuje,“ uvedl ve středu Staník.

Podle prvoinstančního soudu Staníkovu vinu dostatečně prokázaly výpovědi někdejších poslanců za Úsvit přímé demokracie Martina Lanka a právě Marka Černocha, o kterém Staník mluvil.

K poslaneckému klubu číslo 5 Staník ještě dodal, že tam tehdy seděl „výkvět národa“ – poslanci Parlamentu – současní nebo minulí, a Staník si prý nedovede představit, jak je mohl k čemukoli podněcovat.

‚Nejsem rasista‘

Incident se stal v říjnu 2017. Tehdejší tajemník SPD Jaroslav Staník podle obžaloby v prostorách dolní komory Parlamentu například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Staník také údajně řekl, „že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.“

Bývalý tajemník SPD u soudu opakovaně uvedl, že není rasista. Připustil jen, že se s ostatními politiky bavil i o menšinách, popírá ale, že by je haněl. Podle něj je motivem trestního stíhání snaha poškodit hnutí SPD a jeho předsedu Tomia Okamuru.

Staníkovi nepomohla ani výpověď Marie Richterové, bývalé tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové z ČSSD. Staník jí měl říci, „že se zastává buzerantů a půjde hned za nimi“.

Kritika řízení

Obhájce Jaroslava Staníka například tvrdil, že přípravné řízení nebylo dobře připravené nebo že by soud měl ctít rovnost všech před zákonem, protože roční podmínka a peněžitý trest nejsou podle Staníkova obhájce přiměřené.

Státní zástupkyně na to ale namítla, že známky vykonstruovanosti celého procesu – jak o tom Staník mluví – neshledala. Staník se podle ní snažil výroky zpochybnit a podle ní je to jasné podněcování k nenávisti. Dodala taky, že jsou určité hranice svobody slova, které jsou stanovené zákonem a ty podle ní Staník překročil.

Jak případ dopadne, bude jasné až v září, na kdy odvolací soud ve středu jednání odročil.