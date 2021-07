Podnikatel Třešňák zboural ruinu v Teplicích bez povolení úřadů. Hrozí mu pokuta

Bourání ruiny nedostavěné lázeňské budovy začalo 2. července bez vědomí stavebního úřadu. Pozemky v Mlýnské ulici vlastní společnost JTH Space teplického developera Jaroslava Třešňáka.

„Stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí nebo jiné opatření o demolici rozestavěné stavby v Mlýnské ulici. Ve věci bude úřad postupovat dle stavebního zákona, s firmou JTH Space zahájí přestupkové řízení,“ uvedl pro Český rozhlas Sever Röhrich. Podle serveru iDnes.cz mu hrozí pokuta ve výši až půl milionu korun.

Třešňák uvedl, že chtěl ruinu zbourat kvůli bezpečnosti co nejdříve. Nedostavěná budova podle něj formálně neexistuje, protože není zapsaná v katastru.

V objektu přebývaly desítky bezdomovců. S vyklízením budovy začala firma před samotnou demolicí.

Že ruina konečně zmizela, přivítal primátor Teplic Hynek Hanza (ODS). „Jestli na to pan Třešňák neměl demoliční výměr, tak musí stavební úřad zahájit úkony dle zákona, s tím se nedá nic jiného dělat. Asi to není správné, i když my jako město v důsledku vítáme, že ta ruina konečně zmizela,“ uvedl pro iDnes.cz.

Domy, obchody, hotel

V Mlýnské ulici, která je nedaleko od lázeňského centra Teplic, má vyrůst dvacet domů, obchody, supermarket, kavárny a hotel.

„Na území vznikne zhruba 350 bytových jednotek a 400 až 450 parkovacích míst. Parkování bude řešeno v podzemí, určitá část parkovišť bude v úrovní komunikace,“ dodal za JTH Space Martin Sklenička.

Plány Třešňákovi může zkomplikovat to, že Mlýnská ulice je ve vnitřním území lázeňského místa, kde podle zákona můžou být pouze zařízení sloužící bezprostředně lázeňskému provozu.