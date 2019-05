‚V trestním stíhání premiéra problém nevidím.‘ Klíčové výroky Jermanové z rozhovoru pro Radiožurnál

Hostem středečních Dvaceti minut Radiožurnálu byla středočeská hejtmanka a místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. V rozhovoru s Marií Bastlovou se vyjádřila ke stíhání premiéra, k demonstracím či ke smlouvám Středočeského kraje. Vybrali jsme pro vás klíčové výroky hejtmanky. Praha 13:12 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

K demonstracím proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO)

„V minulosti byly velké demonstrace i proti panu premiéru Nečasovi, proti panu Kalouskovi, proti mnoha dalším politikům a nebyli trestně stíhaní, takže já v trestním stíhání premiéra ten hlavní problém nevidím.“

„Lhostejné mi to určitě není a příjemná situace to také není, nicméně říkám, že právo projevit veřejně svůj názor má každý z nás, zaplať pánbůh za to, ale na druhou stranu já bych na takovou demonstraci nešla, pokud bych neměla v ruce důkazy, že k něčemu takovému dochází, za co se demonstruje, to znamená nějakým způsobem zasahování do justice, zasahování do demokratických principů. Nic takového dokázáno nebylo, a proto já bych na takovou demonstraci nešla. Ale je to svobodná vůle každého a každý se může rozhodnout, také já to respektuju.“

O případné obžalobě premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo a k tomu, zda by i poté měl šéf hnutí ANO zůstat premiérem

„Já v tuhle chvíli k tomu zaujmout stanovisko neumím, protože je to coby kdyby. Já tohle nemám ráda a čekám, jak se rozhodne, a nechci se k tomu příliš vyjadřovat, protože nechci přispívat k ovlivňování toho rozhodnutí. Mně se nelíbí, a říkám to dlouhodobě, že politici se vyjadřují k rozjetým kauzám veřejně, a to napříč politickým spektrem. Já si myslím, že tohle má zůstat v tichosti a má si to řešit ten orgán, aniž by na něj byl vyvíjen jakýkoliv tlak z jedné nebo z druhé strany.“

„Vzhledem k tomu, jaké kauzy do dneška běží, budu mluvit o panu Rathovi, o panu Nečasovi a dalších politicích a také je mnoho kauz, které se rozběhly, byly u soudu a soudu skončily, tak pro mě to pořád není relevantní, protože pokud není odsouzen, tak pořád se na něj díváme jako na nevinného.”

O externích smlouvách, které Středočeský kraj uzavíral v roce 2017

Pozn.: Na jejich základě vyplatil kraj pět milionů korun za analýzy, mediální konzultace a studie. Mezi pracemi je třeba analýza vánočních a novoročních zvyků ve Středočeském kraji nebo monitoring hudebních festivalů. Kraj odmítá zveřejnit jména externistů a serveru Seznam Zprávy odmítl poskytnout i výsledky jejich práce s odkazem na to, že jde o chráněná autorská díla.

„Vy jste jak kolovrátek. Říkám, existují zákony, které musíme respektovat, musíme respektovat úřad, který je zodpovědný za poskytování informací, nikoliv já, ale úřad, a úřad vám poskytne informace, jaké poskytnout může. Já jsem na snídani s novináři dokonce ukazovala vyrozumění Úřadu pro ochranu osobních dat (míněn Úřad pro ochranu osobních údajů, pozn. red.), který nám dal za pravdu, že některá data opravdu zveřejňovat nesmíme.”

K otázce, za co konkrétně byly utraceny peníze Středočeského kraje, pokud daný externista zpracovával například analýzu vánočních a novoročních zvyků ve Středočeském kraji

„Tak já vám odpovím takto znovu, 650 zaměstnanců, 27 miliard, které spravuje…“

„Je vidět, že jste nikdy nic neřídila. Kdybyste někdy něco řídila, tak se takhle neptáte.“

„Paní redaktorko, já se omlouvám, ale je vidět, že máte základní neznalost toho, jak funguje státní správa a územní samospráva. Možná byste se v tom mohla dovzdělat, abyste mi potom nekladla takovéto otázky.”

K Památníku Karla Čapka, jehož novou ředitelkou se stala Alice Seidlová, snacha krajského radního pro školství Zdeňka Seidla z ČSSD

„Já jsem v té době nevykonávala funkci hejtmanky, protože jsem byla na mateřské dovolené. Určitě to není šťastné, určitě není šťastné to, že pan radní Seidl se nezdržel hlasování, protože kdybych já byla na té radě, tak ho k tomu určitě vyzvu, protože to za střet zájmů považuji.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nepřebírám od každého výsledky jejich práce, od toho jsou vedoucí odboru, brání se hejtmanka středočeského kraje

„V tuto chvíli jsem požádala, aby 27. května paní Seidlová přestoupila před radu a přednesla svojí vizi, jak by památník měl fungovat. A vyzvu, aby tak učinila i před novináři, abych učinila přítrž těm spekulacím, které se točí kolem.“

„Každopádně její první prohlášení nebo vyjádření směrem k novinářům šťastná nebyla, o tom tady diskutovat nemusíme, ale já v tudle chvíli neumím posoudit její odbornost.“

Celý rozhovor Marie Bastlové s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou v pořadu 20 minut Radiožurnálu si poslechněte v přiloženém audiu.