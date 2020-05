Jermanová žádá policisty, aby znovu posoudili její trestní oznámení. Do vyšetřování tím prý nezasahuje

500 korun pro malá s. r. o., přerušení EET a odchodné pro strážníky. Prezident Zeman podepsal tři zákony

Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky.