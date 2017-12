Vysoce postavená manažerka a burzovní makléřka přebírá ministerstvo práce. Kdo je Jaroslava Němcová?

Post ministryně práce a sociálních věcí v kabinetu obsadila Jaroslava Němcová. Šestačtyřicetiletá ekonomka je členkou hnutí ANO, je vdaná a má dvě děti. Jak sama uvedla, přichází „do oblasti, která je jí celý život blízká“. Také proto nepotřebuje čas na seznámení s úřadem, do práce se podle svých vyjádření pustí okamžitě. Profil nové ministryně připravil Radiožurnál. Profil ministra Praha 16:43 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Post ministryně práce a sociálních věcí v kabinetu Andreje Babiše obsadila Jaroslava Němcová (oba ANO). | Foto: ČTK/Taneček David | Zdroj: ČTK

„Bez toho, jestli máme, nebo nemáme důvěru, začínáme pracovat. Dokonce začínáme pracovat hned, měli jsme už formální setkání s pane premiérem,“ prohlásila nová ministryně Jaroslava Němcová zkraje prosince po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

V politice je vystudovaná ekonomka relativním nováčkem. V minulosti pracovala jako daňová poradkyně, burzovní makléřka nebo jako finanční ředitelka několika společností.

„Myslím, že každá ta oblast má svoje plusy, které si do svého dalšího profesního života odnesete, jestli chcete, nebo nechcete. Nechci říkat, že musíme stát řídit jako firmu. To určitě ne. Nicméně zásady hospodárnosti, chování se se zdravím rozumem musí být stejné,“ pokračovala Němcová.

Nová šéfka resortu práce v minulosti také působila ve vedení Ústřední vojenské nemocnice, Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo jako náměstkyně vedoucího Úřadu vlády. Do hnutí ANO vstoupila v roce 2014, minulý rok se pak stala radní a zároveň členkou zastupitelstva Středočeského kraje.

„Myslím, že mám velký přehled v systému sociální a zdravotní péče. Spolupracuji s hnutím zejména na krajské úrovni už několik let. Připravovali jsme strategii pro krajské volby,“ uvedla dále Němcová.

Jaroslava Němcová z hnutí ANO přebírá ministerstvo práce a sociálních věcí | Foto: Jaroslava Němcová | Zdroj: ČTK

Výzva pro ministryni

Po říjnových volbách šéf ANO Andrej Babiš Němcové nabídl místo ministryně práce: „Byla to výzva, a to z toho důvodu, že po těch letech, kdy se člověk pohybuje v systému, máte mnoho nápadů, které by se daly přetransformovat, aby se ten systém mohl ještě zefektivnit a zlepšit. To považuji za cestu: mít větší prostor pro to, aby se člověk mohl podílet, aby se některá opatření přijmuly.“

Na postu radní Středočeského kraje Němcová končí, zkraje prosince rezignovala. A má už jasné plány, na co se zaměří v roli ministryně práce.

„Těch priorit je spoustu, ale těch pět nebo šest základních jsou senioři, důchody, valorizace důchodů, reorganizace lékařské posudkové služby, revize dávek,“ doplnila.

Němcová se narodila na Slovensku, s rodinou žije v Dobřichovicích u Prahy.

