Dva úředníci za Pokorné Jermanové měly odměny vyšší než roční plat, uvedl audit. Není zřejmé proč

Středočeský kraj za éry bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) vyplatil dvěma vedoucím úředníkům odměny, které převyšovaly jejich roční platy. U tří dalších to bylo přes 90 procent. Není přitom zřejmé, za co tak vysoké odměny dostali, uvedl ve středu server SeznamZprávy s odvoláním na zprávu kontrolorů z ministerstva financí. Pokorná Jermanová ve středu řekla, že výsledky auditu nemá k dispozici, a tak se k nim nemůže vyjádřit. Praha 11:12 9. června 2021

Kontroloři se podle serveru Seznam Zprávy zaměřili na odměňování úředníků v roce 2020. Konkrétní jména ve zprávě nejsou, ministerští auditoři totiž nemají ze zákona přístup do osobních spisů a kontrolují jen nakládání s penězi. Nemohou ani udělovat pokuty. V závěrech ale uvádějí, že by se pochybením měl zabývat inspektorát práce, který by pokuty uložit mohl.

Podle nynější hejtmanky Petry Peckové (STAN) zatím není jasné, jestli kraji vznikla nějaká škoda, protože ministerská kontrola jen konstatovala, že odměny jsou neobvykle vysoké a nezdůvodněné.

„Tudíž na základě zjištění kontroly pravděpodobně nelze vymáhat škodu či nějaké plnění po předchozím vedení kraje. Nicméně tento názor si ještě necháme posoudit právníky právě z pohledu odpovědnosti vedení kraje za nenastavení vnitřních procesů,“ dodala Pecková.

Server už dříve uvedl, že někteří zaměstnanci úřadu brali v letech 2018 a 2019 k běžnému platu měsíčně odměny mezi 60 000 a 85 000 Kč. Tím se jejich výplata dostala na 120 000 až 150 000 Kč. Podle serveru se nyní ukazuje, že praxe nadstandardních příjmů pokračovala i loni.

Neurčitá odůvodnění

Přestože je podle zákona nutné mimořádné prémie doložit, v dokumentech kraje za rok 2020 se podle serveru zachovala jen neurčitá odůvodnění, například „za mimořádné pracovní úsilí a plnění zvlášť významných pracovních úkolů“.

Jeden z úředníků, jenž bral odměny ve stejné výši jako plat, měl podle oficiálních dokumentů tyto peníze za agendu spojenou s koronavirem. Podle kontrolorů přitom nebylo uvedeno, jaké úkoly vykonával. Jiný zaměstnanec si peníze zasloužil za práci „nad rámec pracovních povinností“, další dostal prémie za pomoc s organizací Hejtmančina dne v Mělníku.

Kontroloři také zaznamenali, jak se kraj vyrovnal s některými zaměstnanci, kteří z úřadu odešli. Uvedli čtyři případy, kdy zaměstnanci dali výpověď, ale vzápětí jim úřad přiznal mimořádnou odměnu v řádu statisíců korun. A to přesto, že během roku dostávali měsíčně k platu na bonusech desítky tisíc.

Audit přišel i na to, že vybraní úředníci měli k platu osobní ohodnocení dosahující stejné výše jako základní plat. Stoprocentní osobní ohodnocení přitom smí mít podle zákona jen takzvaný všeobecně uznávaný odborník. Kraj však podle serveru nedoložil, na základě čeho byli vysoce honorovaní úředníci považováni za všeobecně uznávané kapacity.