Hejtmanka Pokorná Jermanová je těhotná, do úřadu se chce vrátit po šestinedělí

Hejtmanka si před dvěma lety vzala o 15 let mladšího Jakuba Pokorného.

„Těhotenství bylo plánované, ale netušila jsem, že to přijde takto záhy a že se to povede. Zatím jsem na konci prvního trimestru, takže se to nejrizikovější období chýlí ke konci a doufáme s manželem, že vše bude v pořádku,“ řekla Jermanová Pokorná Blesku.

Hejtmanka už má osmnáctiletého syna z předchozího vztahu. Také její manžel už má s předchozí partnerkou syna.

Vyjádření ke kauze služebního auta

Pokorná Jermanová se v Blesku vyjádřila i ke kauze užívání krajského služebního auta jejím manželem. Seznam Zprávy v srpnu informovaly, že hejtmančin manžel Jakub Pokorný využívá luxusní vůz Škoda Superb k čistě soukromým účelům. V krátkém prohlášení pak Pokorný uvedl, že vůz už nebude využívat.

Hejtmanka v úterý označila věc za „pseudokauzu“. „Přišla v době, kdy to bylo pro mě nejrizikovější. Každý lékař vám řekne, že musíte být v klidu, nerozčilovat se, nestresovat se. Já jsem se snažila, ale bývá to velmi složité v okamžiku, kdy jde o rodinu,“

Středočeské hejtmanství nyní vedou ANO a ČSSD s podporou komunistů. Statutárním zástupcem hejtmanky je náměstek pro životního prostředí a zemědělství, bývalý hejtman Miloš Petera (ČSSD).